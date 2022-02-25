Suzuki, birkaç yıl önce Avrupa pazarından uzaklaştırmaya başladığı hatchbacki Baleno'yu yeniledi. 2022 model küçük otomobil, fazla gelişmiş bir yapıya sahip değil. Suzuki, yenilediği arabasının fiyatını şimdilik açıklamadı.

Japon otomobil üreticisi Suzuki, Hindistan'da gerçekleştirdiği bir etkinlikte yenilenen hatchback modeli Baleno'yu tanıttı. İlk kez 2015 yılında piyasaya sürülen ve yıllar içerisinde Türkiye'nin de aralarında olduğu pek çok ülkede piyasaya sürülen Baleno, kısmen yenilenen tasarımı ile dikkat çekebilir gibi görünüyor.

Suzuki'nin 2022 model hatchbacki, iri bir ızgara yapısına ve bu ızgaranın boyutuna göre küçük kalmış olan far yapısı ile karşımıza çıktı. Biraz yüksek gibi görünen küçük otomobil, arka kısımda ise C harfinden esinlenerek tasarlanmış bir aydınlatma tasarımına sahip. Tasarımın güzel olup olmadığına ilişkin yorumu siz değerli takipçilerimize bırakıyoruz...

Karşınızda 2022 model Suzuki Baleno

Aracın iç tasarımına baktığımızda gözümüze çarpan ilk detayın 9,0 inç büyüklüğündeki multimedya ekranı olduğunu söyleyebiliriz. Bu multimedya ekranı, eğlence sisteminin kontrolü ile birlikte araçla ilgili bilgiler de veriyor. Suzuki Baleno'nun 360 derece görüş imkanı sunan kamerası da bu ekran üzerinden kontrol ediliyor. Mühendisler, gösterge ekranını ise teknolojiden uzak, analog şekilde tercih etmişler.

Suzuki Baleno'nun motor özelliklerine baktığımızda, fazla bir çeşitlilik göremiyoruz. Tek bir motor seçeneği sunan hatchback, 90 beygir güç ve 113 Nm tork değerine sahip 1.2 litrelik atmosferik motorla geliyor. Bu motor, 5 ileri manuel ya da 5 ileri otomatik şanzıman ile tercih edilebiliyor.

Suzuki, 2022 model Baleno'nun fiyatını ve hangi ülke pazarlarında piyasaya sürüleceğini açıklamadı. Ancak şirket, 2020 yılı itibarıyla bu arabayı Avrupa pazarından kaldırmaya başladı. Çünkü 2019 yılında Latin NCAP* testlerine giren Suzuki Baleno, 0 yıldız derecelendirmesi almıştı. Yine de Hindistan, bu araçtan bir türlü vazgeçmedi. Suzuki, Hindistan'da 1 milyondan fazla Baleno sattı ve hala da satmaya devam ediyor...

*Latin NCAP, Türkiye'de önemsediğimiz Euro NCAP'in Latin Amerika ve Karayipler versiyonudur.