Nissan, sevilen sedanı Altima'yı yeniledi. 2022 model ile aynı motor seçeneklerine sahip olan sedan, tasarım değişiklikleri ve artırılmış güvenlik özellikleri ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Japonya merkezli otomobil şirketi Nissan'ın piyasaya sürdüğü ülkelerde ilgi gören sedan modeli Altima yenilendi. 2023 model olarak lanse edilen otomobil, 2022 model Altima ile aynı motor seçeneklerini sunuyor olsa da gerek iç tasarımı gerekse dış tasarımdaki ufak değişikliklerle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Nissan'ın yenilenen sedanı, benzerleri farklı markalarda gördüğümüz iri ızgara tasarımını kullanıyor. Ayrıca markanın yenilenmiş logosu da Altima'da yer alıyor. Genel anlamda sert bir görünüme sahip olan Altima, standart olarak sunulan LED farlarla donatılmış. Aracın arka kısmında da siyah çerçevelere sahip aydınlatmalar yer alıyor.

Karşınızda 2023 model Nissan Altima

Aracın iç kısmına baktığımızda oldukça modern ve teknolojik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Öyle ki bu otomobil kablosuz Apple CarPlay desteği sunuyor. Ayrıca Nissan Altima'yı Wi-Fi erişim noktası olarak da kullanabiliyorsunuz. Bununla birlikte otomobilin iç kısmında kablosuz şarj pedi, dijital klima, USB Type-A ve Type-C şarj girişleri ile 12,3 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranı ile karşılaşıyoruz.

2023 model Nissan Altima, birden çok motor seçeneğine sahip olacak. Bunlardan ilki 2.0 litrelik bir motor. Bu motor tercihinde bulunan tüketiciler 248 beygir gücü ve 370 Nm tork değeri ile karşılaşacaklar. Altima'nın ikinci motor seçeneği 188 beygir gücü ve 244 Nm tork değeri sunan 2,5 litrelik motor olarak karşımıza çıkarken bir de 182 beygir ve 241 Nm tork değerine sahip bir motor tercih edilebilecek. Nissan Altima, SV, SR, SL ve SR VC-Turbo isimlerine sahip versiyonlara sahip olacak. Aracın CVT şanzımanla satışa sunulacağını belirtelim.

Tüketiciler, Nissan Altima'nın hangi versiyonunu satın alırlarsa alsınlar, bazı güvenlik özelliklerini standart olarak kullanabilecekler. Bu özellikler şerit takibi, yaya algılamalı otomatik frenleme, kör nokta uyarı sistemi, uzun far asistanı ve arka çapraz trafik uyarı sistemi olarak açıklanmış durumda.

Nissan tarafından yapılan açıklamalarda Altima'nın fiyatının ne olacağına ilişkin bir şey söylenmedi. Ancak bu sedanın satışları, sonbahar itibarıyla başlayacak. Aracın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmiyor.