Yeni Hyundai i20'nin Tasarımı Baştan Aşağı Ortaya Çıktı

Yakında tanıtılması beklenen yeni Hyundai i20'nin tasarımı sızdırıldı.

Hyundai’nin ülkemizde de en çok ilgi gören modellerinden biri olan i20’nin dördüncü nesli olacak yeni versiyonunun yakın zamanda tanıtılması bekleniyordu. Hatta birkaç gün önce teaser paylaşıldığını da görmüştük. Şimdi ise otomobille ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni Hyundai i20’nin tasarımı baştan aşağı sızdırıldı. Ortaya çıkan görseller, aracın gerçek hayatta nasıl görüneceğini bizlere gösteriyor. Aynı zamanda iç mekânı da sızıntıda yer alıyor. Araç, mevcut nesilden çok daha farklı bir tasarımla gelecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni Hyundai i20 böyle gözükecek

Yeni i20’nin üretim versiyonuna ait olduğu belirtilen görsellere baktığımızda aracın tasarımının ciddi anlamda değiştiğini görebiliyoruz. Şirket, mevcut i20 ile karşılaştırıldığında daha köşeli, minimalist ve teknoloji odaklı bir görünüm tercih etmiş. Kalın siyah gövde, ince farlar, crossover benzeri bir yapı, yüksek sürüş pozisyonuyla geliyor.

Yeniden tasarlanan alaşım jantlar, yan taraftaki keskin gövde hatları gibi detayları da dikkat çekiyor. Bu tasarımın tartışılır olacağı bariz. Ne kadar sevileceğini bilmiyoruz ancak şirketin daha güçlü bir yol tutuşu ve SUV benzeri bir görünüm benimsemeye çalıştığını söyleyebiliriz.

İç mekâna geldiğimizde ise yine büyük yenilikler görüyoruz. Dijital gösterge paneli ve bilgi eğlence ekranı tek bir büyük panaromik ekranda birleşiyor. Temel işlevler için fiziksel kontroller korunurken orta konsol daha temiz ve modern bir tasarıma kavuşuyor. Araçta 1.2 litrelik 88 PS güç üreten atmosferik benzinli motorun yer almasının beklendiğini de ekleyelim. Tanıtım tarihi şimdilik belirsiz.