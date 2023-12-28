2024'te gökyüzünde bizleri büyüleyecek bir sürü olaya şahitlik edeceğiz. Yeni yıla girmeye günler kala bizleri bu yıl hangi gökyüzü olayı bekliyor sizler için araştırdık.

Milyonlarca insanı etkisi altına alacak bu olaylar, gökyüzü tutkunları için unutulmaz anlar sunacak. Meteor yağmurundan Güneş tutulmalarına kadar pek çok olaya şahit olacağız bu yıl.

2024 yılı için söyleyeceğimiz tek şey, gökyüzü tutkunları için dolu dolu bir yıl olacağı. Hepimizin gözleri kamaşacak, şimdiden uyaralım!

Yeni yılın 18. gününde, Jüpiter ve Ay buluşacak.

18 Ocak'ta, gökyüzü tutkunları için heyecan verici bir olay yaşanacak: Ay ile Jüpiter'in muhteşem buluşması. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olan Jüpiter, akşamın erken saatlerinde parlayan yarım Ay'ın yanında kendini gösterecek. Eğer bu tarihi kaçırırsanız da üzülmeyin; çünkü Jüpiter ve Ay, 14 Şubat, 13 Mart ve 10 Nisan'da tekrar karşılaşacaklar.

8 Nisan'da Kuzey Amerika, yılın en büyük gökyüzü olayına şahitlik edecek.

Ay, Güneş'i tamamen kapatarak milyonlarca izleyiciyi büyüleyecek ve bizlere muhteşem bir Güneş tutulması yaşatacak. Bu benzersiz olay, Meksika'dan Teksas'a kadar uzanan 15 ABD eyaletini ve Doğu Kanada'nın 5 eyaletinden görülebilecek.

Tutulma, Meksika'nın Pasifik kıyısında 11.07'de başlayacak. Yaklaşık 4 dakika 28 saniye sürecek tutulma, harika anlar yaşatacak.

Nisan ayında, gökyüzü bize muhteşem bir gösteri sunacak.

12P/Pons-Brooks adında dev kuyruklu yıldız, 12 Nisan'da Dünya'nın yakınından geçecek. Everest Dağı'nın tam üç katı büyüklüğünde olan bu dev kuyruklu yıldız, 2023 yılında birden fazla patlamayla da dikkat çekmişti.

12 Nisan'da, Jüpiter'in yanından geçmesinin ardından 21 Nisan'da Güneş'e en yakın noktasına ulaşacak; parlaklık zirvesine çıkarak gözlemlenmesi için harika bir fırsat sunacak.

4 Mayıs'ta gökyüzü meraklıları için kaçırılmaması gereken bir meteor yağmuru gösterisi var.

Eta Aquarid meteor yağmuru Mayıs ayında bizleri karşılıyor. Hilâl şeklini alan Ay'ın 4 Mayıs'ın şafak öncesi saatlerinde yükselmeden önce bu yağmurun gözlemlenebileceği bekleniyor. Güney yarım küredekiler, bu olayı daha rahat izleyebilecekler.

Birkaç ay sonra yine bir meteor yağmuru yaşanacak.

Meteor yağmuru bakımından bereketli geçecek 2024 yılında Perseid meteor yağmurunu da 12 ve 13 Ağustos'ta göreceğiz. Meteorlar, kuzey yarım küredeki gözlemciler için Kahraman Takımyıldızı'ndan yayılıyor gibi görüneceği biliniyor.

17 Eylül'de Satürn, Ay'a karışıyor.

17 Eylül tarihinde Ay ve Satürn, bu yılın son dört ayına muhteşem bir gökyüzü hizalanması serisini başlayacak. Bu göz alıcı birleşme, bizlere çıplak gözle görülebilen büyüleyici bir manzara sunacak ve 14-15 Ekim, 11 Kasım ve 8 Aralık'ta da bu gösteri tekrarlanacak.

Ancak birleşmiş gibi bir görüntü verecek kadar yakın olmayacaklar. Satürn'ün belirgin sarı tonuyla Ay'ın parıltısının renk kontrastı, bu gökyüzü çiftini iç içegeçmişler gibi görmemize neden olacak.

2 Ekim'te muhteşem bir Güneş tutulması izleyeceğiz.

2024 yılında batı yarım küre, yılın ikinci Güneş tutulması deneyimine hazır olsun. Tutulma, Pasifik Okyanusu'ndan geçecek ve karadan görülebilme şansı birkaç konumla sınırlı olacak. Yerel saatle 14.07'de, Paskalya Adası'nda net bir şekilde gözlemlenecek ve tam olarak 6 dakika 23 saniye sürecek.

C/2023 A3 Kuyruklu Yıldızı'nın gelişini görebileceğiz.

Şubat 2023'te keşfedilen ve 2024'ün sonlarına doğru muhteşem bir gösteriye dönüşmesi beklenen A3 Tsuchinshan-ATLAS gök cismi, heyecanla takip edilenler arasında.

12 Ekim akşamı gökyüzünde görülebilecek yıldızın yörüngesi, 80.000 yıl sonra ilk kez hem Güneş'e hem de Dünya'ya yaklaşacak şekilde olacak. Gökbilimciler, parlaklaşma ihtimalinin yüksek olduğunu ve çıplak gözle görülebileceğini öngörüyor.

Venüs ve Ay'ın gün batımından sonra kucaklaşmasını izleyeceğiz.

4 Aralık'ta, Venüs ve hilal şeklindeki Ay, gün batımından sonra muhteşem bir kucaklaşma yaşayacaklar. Güneş'in batışından sonra, Ay ve Venüs, gökyüzünün erken saatlerinde bir araya gelerek izleyicilere görsel bir şölen sunacaklar. Ayrıca Venüs, Ay'ın çeyrek bir minyatürü gibi görüneceğini de söylememiz gerek.

Bu muhteşem görüntüler, yeni yılda adım adım bizleri bekliyor olacak. Bu anlara şahit olmak için teleskop ve dürbünlerinizi hazırlamayı unutmayın!

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