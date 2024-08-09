Honda, yakın zamanda yenilediği HR-V'yi hibrit motoruyla ülkemize getirdi. İşte fiyatı ve hakkında bilmeniz gerekenler.

Türkiye’de de popüler araçlara sahip olan Honda, geçtiğimiz aylarda çok sevilen SUV modeli HR-V’yi resmen yenilemişti. Makyajlanan 2024 Honda HR-V, dikkat çekici tasarıma ve özelliklere sahipti.

Şirket, şimdi ise yeni HR-V’yi ülkemize getirdi. Hibrit versiyonuyla Türkiye’de sunulan aracın fiyatları açıklandı. Satışa ise 10 Ağustos Cumartesi günü çıkacağı ifade edildi. Gelin fiyatına ve özelliklerine birlikte göz atalım.

2024 Honda HR-V e:HEV fiyatı

Versiyon Fiyatı Elegance 1.690.000 TL Advance 1.787.000 TL Style+ 1.980.000 TL

Yeni Honda HR-V nasıl özelliklere sahip?

Yeni HR-V’nin dış tasarımı oldukça şık demek mümkün. Araç daha modern ve sportif bir görünüm almış. Ön tamponun yenilendiğini ekleyelim. Arka tarafında ise LED aydınlatma şeridinin yer aldığı görebiliyoruz. Advance donanım ve üstünde Adaptif Far ve Aktif Dönüş Aydınlatması özellikleri de sunuluyor.

Makyajlı HR-V ülkemizde HR-V e:HEV ismiyle ve 3 farklı donanım seçeneğiyle çıkış yaptı. Her biri farklı özelliği kullanıcılarla buluşturacak bu donanımlar, “Elegance”, “Advance” ve “Style” isimlerini alıyorlar. Elegance en ucuz, Style ise en pahalı donanım paketi olarak karşımıza çıkıyor.

Otomobilin hibrit motorla Türkiye’ye geldiğini belirtmiştik. Araçta 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli ve iki elektrikli motora sahip hibrit e:HEV güç aktarma sistemi bulunuyor. Bu modelde de güçlü ve verimli performans sunulduğu belirtilmiş. Honda’ya göre araç, 100 km’de 5,4 litre yakıt tüketiyormuş. Düşük kullanımda bu sayı 4,6 litreye inebiliyormuş.

İç mekâna geldiğimizde iyileştirmelerle karşılaşıyoruz. Hem sürücü hem de ön yolcunun şarj yuvasına erişimini kolaylaştırmak için orta konsol ve alt kısım yeniden düzenlenmiş. Daha sade olduğunu söylemek mümkün. Bunun dışında geniş iç hacim, panaromik cam tavan, çok açılı kamera gibi özellikler de makyajlı HR-V’de mevcut.