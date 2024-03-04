Hyundai, sevilen elektrikli otomobili IONIQ 5'e güncelleme yaptı. 2025 model olarak lanse edilen otomobil, artık daha büyük bir batarya seçeneği sunuyor. Araç, bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, düzenlediği bir etkinlikte 2025 model IONIQ 5'i tanıttı. Tasarım açısından çok büyük değişimler almayan otomobil, teknik tarafta bazı yükseltmelerle karşımıza çıktı. Gelin hep birlikte, Türkiye'de de satılan otomobilin yeni özelliklerine bakalım.

Az önce de belirttiğimiz gibi 2025 model Hyundai IONIQ 5'te tasarım açısından çok büyük bir değişim almadı. Bu bağlamda; aracın oldukça sert tasarımı korunmaya devam ediyor. Ön kısımda LED farlar ve sportif ızgara tasarımı, bizleri beklemeye devam ediyor. Gövdeye gömülü kapı kolları ve yan gövde çizgileri de korunan tasarım detayları arasında yer alıyor.

Karşınızda 2025 model Hyundai IONIQ 5

Hyundai IONIQ 5'in arka kısmına baktığımızda da çok büyük bir değişim görmüyoruz. Ancak Hyundai mühendisleri, yeni model IONIQ 5'in arka camına bir silecek eklediler. Nokta LED arka aydınlatma barı ve bu barın ortasına yerleştirilen "IONIQ 5" ibaresi korunmaya devam ediyor. Önceki modelde de bulunan arka spoyler'in boyutunun 50 mm uzatıldığını da bir dipnot olarak belirtelim.

Aracın iç kısmına geçtiğimizde ise bir dizi değişiklikle karşılaşıyoruz. Hyundai, IONIQ 5'in tam dijital gösterge ekranı ile aynı panel içerisindeki bilgi-eğlence ekranı değişmedi. Ancak direksiyon simidine 4 LED içeren bir aydınlatma eklendi. Orta konsola bardak tutucu ekleyen şirket, bunun çevresine bir dizi buton ekledi. Tamamen yeni olan bu butonlar, aracın kontrol edilmesini sağlayacak. Bu arada; araç artık kablosuz uzaktan güncelleme desteğine de sahip.

2025 model Hyundai IONIQ 5'teki en önemli değişiklik, kaput altında yer alıyor. Buradaki en önemli husus, yeni ve bugüne kadar sunulanlardan daha büyük kapasite sunan bir batarya. Hyundai IONIQ 5 satın almak isteyenler, 58 kWh ve 77,4 kWh'lık seçeneklere ek olarak 84 kWh'lık batarya seçeneğini de tercih edebilecekler. En büyük batarya paketi, aracın 500 kilometre civarında menzil sunmasını sağlayacak.

Yeni IONIQ 5, bu ay itibarıyla Güney Kore'de satışa sunulacak. Diğer ülkelerdeki tüketiciler ise güncellenmiş IONIQ 5'e yıl içerisinde kademe kademe ulaşacaklar. Aracın fiyatı ise ancak Türkiye'ye geldiği zaman belli olacak. Mevcut IONIQ 5'in başlangıç fiyatının 2.475.000 TL olduğunu söyleyelim.