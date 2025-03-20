Renault, D segment SUV modeli Espace'i yeniledi. Hem tasarım hem teknik özellikler açısından önemli yeniliklerin olduğu otomobil, tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Fransız otomobil devi Renault, düzenlediği bir etkinlikte yenilenen Espace modelini tanıttı. Uzun bir aradan sonra 2023 yılında aramıza dönen büyük aile otomobili, yenilenen tasarımı ve teknik özellikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaracak gibi görünüyor. Peki yeni Renault Espace, neler vadediyor?

Aracın tasarımına baktığımızda hem ön hem de arka kısımda önemli değişimler görüyoruz. Bu otomobil artık parçalı ve LED destekli far tasarımını benimsiyor. Arka kısımda ise neredeyse tamamen değişmiş yepyeni aydınlatmalar bizleri karşılıyor. Renault'un D segmentindeki SUV modeli, artık hiç olmadığı kadar ihtişamlı diyebiliriz.

Karşınızda 2025 model Renault Espace

2025 model Renault Espace'in iç tasarımı da dikkat çekecek seviyelerde iyileşti. Bu bağlamda; aracın içerisinde toplam boyutu 24 inç olarak kayıtlara geçen tam dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Dileyen kullanıcılar, buna 9.3 inç boyutlu head-up ekran ekleyebilecekler. İstenilmesi hâlinde 3 sıra koltuklu olarak da kullanılabilen 2025 model Renault Espace, tam 2 metrekarelik alana yerleşen bir cam tavana ev sahipliği yapıyor.

Kaput altına baktığımız zamansa toplam gücü 200 beygire ulaşan hibrit sistem görüyoruz. 2025 model Renault Espace, 1.2 litrelik turbo benzinli motora ev sahipliği yapıyor. Bir çift elektrik motorunun bulunduğu otomobil, akıllı otomatik şanzıman ile eşleştirildi. Bu arada, 2025 Renault Escape'in dört tekerden çekişli olduğunu belirtelim. Öte yandan; Renault'un yeni D SUV modelinde 32 ADAS teknolojisine yer veriliyor.

Renault, 2025 model Espace için fiyat açıklaması yapmadı. Aracın hangi pazarlara ulaşacağı da şimdilik belli değil. Hatırlayamayan okurlarımız için ufak bir bilgilendirme yapalım. Renault, SUV'a dönüşen Espace'i bugüne kadar Türkiye'ye getirmedi. Bundan sonra ne olacağı şimdilik belirsiz.