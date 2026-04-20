Hayran Kalacağınız Tasarıma Sahip Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye'de! İşte Fiyatı

Alfa Romeo'nun geçen yıl tanıttığı yeni Tonale modeli resmen Türkiye'de satışa çıktı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında en sevilen otomobil markalarından biri olan Alfa Romeo, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru C-SUV sınıfındaki Tonale modelinin yenilenmiş versiyonunu resmen tanıtmıştı. Her zamankinden daha da güzel bir tasarımla gelen yeni otomobilin ülkemize de gelmesi bekleniyordu.

O gün nihayet geldi çattı. 2026 Alfa Romeo Tonale modeli, resmen ülkemizde satışa sunuldu. Gelin hem tasarımı hem de teknik detaylarıyla dikkat çekmeyi başaran yeni Alfa Romeo Tonale’nin fiyatına bakalım.

Hayran Kalacağınız Tasarıma Sahip Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye'de! İşte Fiyatı
2026 Alfa Romeo Tonale Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı
Alfa Romeo Tonale Hibrit 175 3.716.700 TL

Makyajlı Alfa Romeo Tonale, markanın ikonikleşen tasarım dilini sürdürmeye devam ediyor. Yeni daha belirgin ızgarası, üçgen tasarımın yanlarına eklenen havalandırma delikleri, markanın modern bir görünüme sahip ön yüzü, 19 inç jantlar, ön ve arkada siyah-beyaz Alfa Romeo logoları dikkat çeken kısımlardan.

Yeni Tonale, hibrit versiyon ile ülkemizde satışa sunuldu. Bu versiyonda 48V hibrit teknolojisine sahip 1.5 litre hacminde benzinli bir motor bulunuyor. Araç, 175 beygir güç ve 240 Nm tork değeri sunuyor. 0’dan 100 km/sa’e 8,5 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı 212 km olan yeni Tonale’nin 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla geldiğini de belirtelim. İç mekânda ise 10,25 inçlik bilgi eğlence ekranı ve 12,3 inçlik gösterge paneliyle şık ve modern bir tasarım görüyoruz.

