Tümü Webekno
Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Alfa Romeo’nun Her Modelinde Üçgen Izgara Kullanmasının Estetik ve Mühendislik Harikası Sebebi

Alfa Romeo denince akla gelen ilk tasarım detaylarından biri, ürettiği otomobillerinin ön kısmındaki üçgen ızgara. 'Scudetto' adı verilen bu tasarım, yalnızca estetik bir tercih değil; İtalyan üreticinin yüz yılı aşan tarihinin önemli bir parçası. Gelin şimdi arkasındaki hikâyeye odaklanalım.

Deniz Şen

Alfa Romeo'nun ürettiği otomobillerinin ön tasarımına baktığınızda dikkat çeken ilk detay ortadaki üçgen ızgara oluyor. Neredeyse markanın tüm modellerinde yer alan bu tasarım, yıllardır Alfa Romeo’nun imzası hâline gelmiş durumda.

Peki bu üçgen ızgara neden bu kadar önemli? Aslında hem estetik hem de mühendisliği ilgilendiren sebepleri var.

Alfa Romeo’nun üçgen ızgarası 'Scudetto' adıyla biliniyor.

İtalyanca’da 'küçük kalkan' anlamına gelen bu tasarım, ilk kez 1920’li yıllarda markanın otomobillerinde kullanılmaya başlandı. Scudetto’nun kesin olarak tek bir kişiye ait olduğu söylenemiyor. Tasarımın ortaya çıkışı, Alfa Romeo’nun erken dönem mühendis ve tasarım ekiplerinin çalışmasına dayanıyor.

Markanın 1920’lerdeki tasarım çizgisini oluşturan isimlerden Vittorio Jano ve dönemin Alfa Romeo tasarım ekibi bu tasarım dilinin yerleşmesinde önemli rol oynadı. O dönemde geliştirilen yarış otomobillerinde kullanılan ön tasarım zamanla tüm modellere yayıldı.

Peki neden üçgen form seçildi?

Alfa Romeo’nun üçgen ızgarayı tercih etmesinin temel nedeni markaya özgü ve kolay tanınabilir bir tasarım kimliği oluşturmak istemesiydi. Üçgen form, marka logosunu ön tasarımda daha belirgin hâle getirirken aracın ön yüzüne agresif ve sportif bir görünüm kazandırıyordu.

Ancak mesele sadece estetik değil.

Mühendislik açısından bakıldığında Alfa Romeo’nun üçgen ızgarası pek çok avantaj sağlıyor. Aracın ön bölümündeki hava akışını ve soğutma düzenini daha verimli şekilde organize etmeye yarıyor. Ortada dar bir üçgen form kullanılması, radyatör ve motor soğutması için gerekli hava girişlerinin yalnızca tek bir geniş açıklıktan değil, ön tamponun yan kısımlarındaki ek hava kanallarından da sağlanmasına da imkân tanıyor.

Ayrıca üçgen form, ön yüzeydeki hava akışını belirli noktalara yönlendirmeye katkı sağlayarak aerodinamik verimliliği de destekliyor.

Alfa Romeo’nun en önemli tasarım kimliklerinden ‘Scudetto’nun hikayesini dinlediniz. Peki siz günümüzdeki Alfa Romeo tasarımlarını nasıl buluyorsunuz?

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com