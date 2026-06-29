2026 Jeep Compass Alınır mı? Motoru, Donanımı ve Merak Ettiğiniz Her Şey

2026 Jeep Compass alınır mı sorusuna; yeni e-Hybrid motor, Limited-Summit donanım farkları, güvenlik sistemleri, 550 litrelik bagaj hacmi, ikinci el görünürlüğü ve C-SUV rakipleri üzerinden dengeli bir yanıt veriyoruz.

Jeep Compass, önceki nesle göre daha modern, daha teknolojik ve daha elektrikli bir karakterle Türkiye pazarına dönüyor. Model artık yalnızca klasik Jeep imajı üzerinden değil; hibrit motoru, genişleyen gövdesi ve donanım seviyesiyle de C-SUV sınıfında kendine yer açmaya çalışıyor.

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Bu yüzden “ Jeep Compass alınır mı?” sorusunun cevabı tek bir başlıkta bitmiyor. Çünkü otomobilin güçlü tarafları kadar, önden çekişli yapısı ve marka algısının getirdiği ikinci el dinamikleri de hesaba katılmalı. Özellikle aile kullanımı, şehir içi konfor ve SUV görünümü isteyenler için dikkatle incelenmesi gereken bir modelden söz ediyoruz.

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Jeep Compass dış tasarımı

Yeni Jeep Compass dışarıdan bakıldığında markanın alışılmış sert SUV çizgisini daha modern bir forma taşıyor. Ön bölümde yedi slotlu Jeep ızgara kimliği korunurken, gövde oranları daha yatay ve oturaklı görünüyor. 4.552 mm uzunluk ve 2.795 mm aks mesafesi de modelin artık daha büyük bir C-SUV gibi konumlandığını gösteriyor.

Limited donanımda Full-LED reflektör farlar, 18 inç alaşım jantlar, panoramik açılabilir sunroof, parlak siyah ayna kapakları ve 360 derece alt gövde koruması sunuluyor. Summit ise LED Matrix farlar, aydınlatmalı yedi slotlu ön ızgara, karartılmış arka camlar, ön sis farları ve tavan raylarıyla daha gösterişli bir dış görünüm kazanıyor.

Dış tasarım verileri

Özellik Detay Uzunluk 4.552 mm Genişlik 1.928 mm Yükseklik 1.675 mm Aks mesafesi 2.795 mm Yerden yükseklik 200 mm Su geçiş derinliği 408 mm Bagaj hacmi 550 litre Jant ölçüsü 18 inç Lastik ölçüsü 225/60 R18 Far yapısı Limited: Full-LED / Summit: LED Matrix Tavan Panoramik açılabilir sunroof Renk seçenekleri Havai Yeşili, Pasifik Mavi, Yosemite Gri, Volkanik Siyah, Antarktika Beyaz, Amazon Kahve

Bagaj tarafında Jeep Türkiye’nin resmi model sayfası 550 litrelik hacim ve kabin içinde 34 litrelik ek saklama alanı vurgusu yapıyor. Bu veri Compass’ı yalnızca tasarım odaklı bir SUV olmaktan çıkarıp aile kullanımı ve uzun yol bagaj ihtiyacı açısından da güçlü bir noktaya taşıyor.

Jeep Compass iç tasarımı

Compass’ın kabini önceki nesle göre daha sade ama daha dijital bir düzene geçmiş görünüyor. 16 inç multimedya ekranı ve 10,25 inç dijital gösterge paneli, sınıf standartlarının üzerinde bir ekran deneyimi sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de günlük kullanımda kablo karmaşasını azaltan önemli detaylardan biri.

Kabin tarafında Limited daha fonksiyonel ve dayanıklı bir atmosfer sunarken, Summit konfor seviyesini belirgin biçimde yukarı taşıyor. Suni deri koltuklar, ısıtmalı koltuklar, hafızalı sürücü koltuğu, havalandırma ve masaj fonksiyonları özellikle uzun yol kullananlar için bu paketi daha çekici hale getiriyor.

Kabin ve yaşam alanı

Özellik Detay Multimedya ekranı 16 inç Dijital gösterge 10,25 inç Telefon bağlantısı Kablosuz Apple CarPlay / Android Auto Klima Çift bölgeli otomatik klima Koltuk yapısı Limited: kumaş / Summit: suni deri Ön koltuk konforu Summit’te ısıtma, havalandırma, masaj, hafıza Ambiyans aydınlatma Renkleri kişiselleştirilebilir Bagaj zemini Çift kademeli Arka koltuklar 40/20/40 katlanır Kabin saklama alanı 34 litre Bagaj hacmi 550 litre

Compass’ın iç mekânında asıl dikkat çeken taraf, SUV hissiyle pratikliği aynı potada eritme çabası. 40/20/40 katlanan arka koltuklar, çift kademeli bagaj zemini ve geniş saklama alanları, otomobili yalnızca hafta sonu kaçamakları için değil, çocuklu ailelerin düzenli kullanımı için de daha uygun hale getiriyor.

Jeep Compass donanım seçenekleri

Jeep Compass Türkiye’de e-Hybrid motorla Limited ve Summit olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunuluyor. Limited, giriş seviyesi gibi görünse de 16 inç multimedya ekranı, 10,25 inç dijital gösterge, panoramik sunroof, ön-arka park sensörleri, geri görüş kamerası ve Seviye 2 otonom sürüş desteğiyle oldukça dolu bir temel paket oluşturuyor.

Summit ise Limited’in üzerine daha lüks ve daha görünür ekipmanlar ekliyor. Matrix LED farlar, 360 derece kamera, kör nokta sistemi, kablosuz şarj, handsfree elektrikli bagaj kapağı, ısıtmalı ön cam ve daha gelişmiş koltuk fonksiyonları bu paketin fark yaratan tarafları. Yani Limited mantık odaklı, Summit ise konfor ve prestij odaklı kullanıcıya daha yakın duruyor.

Donanım karşılaştırması

Donanım Limited Summit Full-LED far Var - LED Matrix far - Var 18” alaşım jant Var Var Panoramik açılabilir sunroof Var Var Aydınlatmalı ön ızgara - Var 16” multimedya ekranı Var Var 10,25” dijital gösterge Var Var Kablosuz Apple CarPlay / Android Auto Var Var Çift bölgeli otomatik klima Var Var Anahtarsız giriş ve çalıştırma Var Var Geri görüş kamerası Var Var 360° kamera - Var Kablosuz şarj - Var Kör nokta sistemi - Var Handsfree elektrikli bagaj kapağı - Var Isıtmalı / havalandırmalı / masajlı koltuk - Var Seviye 2 otonom sürüş desteği Var Var

Donanım tablosuna bakınca Compass’ın en güçlü yanı, giriş paketinde bile temel teknolojileri düşük tutmaması. Buna karşılık kör nokta sistemi, 360 derece kamera, kablosuz şarj ve daha gelişmiş koltuk konforu gibi gündelik hayatta değerli özelliklerin Summit’e bırakılması satın alma kararında fiyat farkını önemli hale getiriyor.

Jeep Compass güvenlik ve sürüş destek özellikleri

Compass’ın güvenlik tarafında resmi broşürde ön çarpışma uyarı sistemi, otomatik acil frenleme sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit konumlandırma asistanı ve Seviye 2 otonom sürüş desteği öne çıkıyor. Limited’de geri görüş kamerası ve park sensörleri sunulurken, Summit’te 360 derece kamera ve kör nokta sistemi ekleniyor.

Euro NCAP tarafında yeni Jeep Compass, 2025 testlerinde 4 yıldız aldı. Detay puanlarda yetişkin yolcu koruması yüzde 80, çocuk yolcu koruması yüzde 85, hassas yol kullanıcıları yüzde 74 ve güvenlik destek sistemleri yüzde 66 olarak açıklandı. Bu sonuç iyi bir güvenlik seviyesi gösterse de sınıfın en yüksek 5 yıldızlı örnekleriyle aynı yerde konumlanmadığını not etmek gerekir.

Güvenlik sistemleri

Özellik Durum Hava yastıkları Resmî Türkiye broşüründe sayı net paylaşılmıyor Ön çarpışma uyarı sistemi Var Otomatik acil frenleme Var Adaptif hız sabitleyici Var Şerit konumlandırma asistanı Var Seviye 2 otonom sürüş desteği Var Ön ve arka park sensörleri Var Geri görüş kamerası Var 360° kamera Summit Kör nokta sistemi Summit Otomatik uzun/kısa far Summit Euro NCAP 4 yıldız, 2025 testi

Güvenlik paketinin genel olarak güncel C-SUV beklentilerini karşıladığını söylemek mümkün. Ancak en dolu sürüş destek deneyimi için Summit pakete çıkmak daha mantıklı görünüyor. Özellikle şehir içinde park manevraları, yoğun trafikte şerit desteği ve kör nokta uyarısı isteyen kullanıcılar için bu fark günlük kullanımda hissedilebilir.

Jeep Compass performans ve motor özellikleri

Jeep Compass Türkiye’de 1.2 litrelik e-Hybrid motorla sunuluyor. İçten yanmalı motor 136 HP, elektrik motoru 28 HP güç üretirken sistem gücü 145 HP olarak açıklanıyor. 230 Nm sistem torku, eDCS6 otomatik şanzıman ve önden çekiş yapısı da modelin teknik omurgasını oluşturuyor.

Performans tarafında 0-100 km/s hızlanma 10,0 saniye, maksimum hız ise 195 km/s olarak veriliyor. WLTP birleşik tüketim 5,6-5,7 lt/100 km aralığında açıklanmış. Bu tablo Compass’ın performans SUV’u olmaktan çok, şehir içi destekli hibrit verimlilik ve dengeli aile kullanımı üzerine kurulduğunu gösteriyor.

Motor ve performans verileri

Özellik 1.2 e-Hybrid Motor hacmi 1.199 cc Silindir 3 İçten yanmalı motor gücü 136 HP Elektrik motoru gücü 28 HP Sistem gücü 145 HP İçten yanmalı motor torku 230 Nm Elektrik motoru torku 50 Nm Sistem torku 230 Nm Şanzıman eDCS6 Çekiş Önden çekiş Batarya kapasitesi 0,9 kWh 0-100 km/s 10,0 sn Maksimum hız 195 km/s WLTP tüketim 5,6-5,7 lt/100 km CO₂ emisyonu 127-130 g/km

Sürüş karakteri tarafında Compass’ın en dikkat çekici noktası, elektrik motorunun düşük hızlarda içten yanmalı motoru desteklemesi. DonanımHaber’in incelemesinde eDCS6 şanzımanın hibrit mimariyle entegre çalışmak üzere kurgulandığı ve akıcı geçişlere odaklandığı belirtiliyor. Bu yapı daha çok konfor ve verimlilik beklentisine hitap ediyor.

Jeep Compass'ın avantajları

Jeep Compass’ın en güçlü tarafı, C-SUV sınıfında belirgin bir karakter sunması. Birçok rakibi şehirli crossover çizgisine yaklaşırken Compass hâlâ daha köşeli, daha arazi esintili ve daha güçlü bir SUV görüntüsü veriyor. 200 mm yerden yükseklik ve 408 mm su geçiş derinliği de bu algıyı teknik olarak destekliyor.

İkinci önemli avantaj kabin ve bagaj pratikliği. 550 litrelik bagaj hacmi, 34 litrelik kabin içi saklama alanı, 16 inç ekran ve geniş aks mesafesi Compass’ı aile kullanımına daha yakın hale getiriyor. CompleteCar incelemesi de yeni Compass’ın önceki nesle göre daha çağdaş kabin, daha kullanışlı saklama alanları ve daha olgun sürüş karakteri sunduğunu belirtiyor.

Teknoloji tarafında da Compass’ın eli zayıf değil. Limited paket bile dijital gösterge, büyük multimedya ekranı, adaptif hız sabitleyici ve Seviye 2 sürüş desteğiyle geliyor. Summit’e çıkıldığında ise Matrix LED farlar, 360 derece kamera, kör nokta sistemi ve masajlı-havalandırmalı koltuklar modeli daha premium hissettiren bir noktaya taşıyor.

Jeep Compass'ın dezavantajları

Compass’ın en önemli dezavantajı, Türkiye’de sunulan e-Hybrid versiyonun önden çekişli olması. Jeep logosu doğal olarak güçlü arazi beklentisi yaratıyor; fakat bu versiyonda dört çeker sistem bulunmuyor. Bu nedenle Compass daha çok yüksek gövdeli, hafif arazi karakterli ve şehir-aile odaklı bir SUV gibi düşünülmeli. CompleteCar da yeni Compass için yalnızca bir dört çeker versiyonun geleceğini dezavantajlar arasında değerlendiriyor.

Sürüş tarafında da Compass’ın beklentiyi doğru ayarlamak gerekiyor. Auto Express, Compass’ın kullanımı kolay olsa da daha rafine ve daha eğlenceli SUV’ların bulunduğunu, elektrikli versiyonun e-Hybrid’e göre daha rafine bir sürüş sunduğunu belirtiyor. Yani performans, sessizlik ve sürüş keyfi önceliği olanlar için e-Hybrid versiyon sınıfın en iddialı seçeneği olmayabilir.

Bir diğer nüans donanım dağılımında. Limited kağıt üzerinde dolu görünse de kör nokta sistemi, 360 derece kamera, kablosuz şarj, handsfree bagaj kapağı ve daha gelişmiş koltuklar Summit’e bırakılmış. Bu da “tam dolu SUV” beklentisi olan kullanıcıyı daha pahalı versiyona yönlendirebilir.

Jeep Compass'ın ikinci el piyasası nasıl?

Jeep Compass ikinci elde tamamen niş ya da talep görmeyen bir model değil. Güncel ilan verisi derleyen Gecmisi.com.tr, Compass için 1.220 aktif ilan ve 1.700.000 TL medyan fiyat verisi gösteriyor. En yoğun ilan sayısının 2023 model yılında olması da modelin Türkiye ikinci elinde belirli bir görünürlüğe sahip olduğunu düşündürüyor.

Buna rağmen Compass’ın ikinci el satış hızını Renault Austral, Toyota Corolla Cross, Peugeot 3008, Hyundai Tucson veya Volkswagen Tiguan gibi daha yaygın algıya sahip modellerle aynı seviyede görmek doğru olmaz. Jeep markasının güçlü bir karakteri var; ama bu karakter aynı zamanda daha seçici bir alıcı kitlesi anlamına geliyor.

Yeni nesil Compass için ikinci el performansını belirleyecek en önemli unsur, fiyat konumu ve hibrit motorun kullanıcı deneyimi olacak. Temiz, düşük kilometreli, düzenli bakımlı ve özellikle Summit gibi dolu araçların daha kolay alıcı bulması beklenebilir. Ancak hızlı nakde dönme önceliği olan kullanıcı için daha ana akım SUV rakipleri hâlâ daha güvenli tercih olabilir.

Editör notu: Jeep Compass alınır mı? Kim için uygun, kim için uygun değil?

Jeep Compass; SUV görünümü güçlü, teknolojisi güncel, bagajı geniş ve hibrit motorlu bir C-SUV isteyenler için mantıklı bir seçenek. Özellikle şehir içi ağırlıklı kullanan, hafta sonu uzun yola çıkan, yüksek oturma pozisyonu isteyen ve markanın tasarım karakterini seven kullanıcılar için Compass’ın ciddi bir çekiciliği var.

Buna karşılık gerçek dört çeker arazi kabiliyeti arayan, en hızlı ikinci el piyasasını isteyen veya sınıfında en rafine sürüşü bekleyen kullanıcı için Compass ilk tercih olmayabilir. Türkiye’de rakipleri arasında Peugeot 3008, Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Renault Austral ve Nissan Qashqai gibi güçlü C-SUV modelleri yer alıyor.

Sonuç olarak Jeep Compass alınır mı sorusunun cevabı, beklentiye göre değişiyor. Geniş bagaj, hibrit verimlilik, güçlü SUV tasarımı ve zengin donanım arayanlar için evet, Compass alınabilir bir model. Fakat Jeep logosundan dört çeker arazi performansı bekleyenler veya ikinci elde en hızlı dönen modeli arayanlar için alternatiflere de bakmak daha doğru olur.