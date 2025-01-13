Volkswagen, 2024 yılında toplam kaç araç sattığını açıkladı. Ayrıca bölgesel satış verileri ve en çok satan model de açıklandı.

2024 yılı otomotiv sektörü için inişli çıkışlı bir yıl oldu. Hatta büyük oranda şirketler için kötü geçti dememiz yanlış olmaz. Özellikle de elektrikli otomobillere olan ilginin düşmesiyle şirketlerin satışları olumsuz etkilendi.

Şimdi ise dünyanın en büyük otomobil şirketlerinden olan Almanya merkezli Volkswagen’den 2024’e ilişkin açıklama geldi. Şirket, geçen yıl dünya çapında 4,8 milyon araç satışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu da önceki yıla göre %1,4’lük düşüş anlamına geliyor. Yine de kötü yıla rağmen iyi denebilecek bir seviyede diyebiliriz.

Avrupa’da 1,2 milyon araç satıldı, en çok satan model Tiguan oldu

Bölgelere göre de satış verileri paylaşıldı. Buna göre şirket, Avrupa’da 1.254.500 teslimat gerçekleştirerek %1,7’lik bir düşüş yaşadı. Kuzey Amerika’da satışlar, %18,4 artarak 592.300’e çıkarken, Güney Amerika’da %21,1’lik artışla 479.400’e yükseldi. Çin’de ise %8,3’lük düşüş yaşanarak 2.198.900 Volkswagen araç satıldı. Şirketin 2024’te ülkemizde 74.533 araç sattığını belirtelim.

Şaşırtmayan bir şekilde en çok satan modeller, içten yanmalı veya elektrikli fark etmeksizin SUV tipindeki araçlar oldu. En popüler model ise %47’lik bir paya sahip olan Tiguan modeli olarak kayıtlara geçti. T-Roc ise onu takip etti.