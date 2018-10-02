2050 Yılında Dünyanın Yarısı Miyop Olup Gözlük Takacak

Teknolojik gelişimlerin faydasından çok zararının tartışılmaya başladığı bir dönemdeyiz. Bir grup bilim insanının yaptığı araştırmalara göre, 30 yıl sonra dünya nüfusunun yarısı miyop olacak. Bu da 5 milyar insanın gözlük kullanacağı anlamına geliyor. Sebebi ise çok manidar.

Gözümüz en hassas organımız. Her gün çok farklı şiddetlerdeki ışığa, çok farklı formlardaki uyarılara maruz kalıyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle yapay uyarıcıların sayısı da artışa geçti. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve televizyonlar, uzun vadede göz sağlığı için çok ciddi yan etkilere sahipler.

Avustralya’da yer alan Brien Holden Enstitüsü, uzağı görme bozukluğu olarak bilinen miyopun giderek yaygınlaşacağına dair tahminlerde bulundu. Açıklamalara göre özellikle sanayileşmiş toplumlardaki bireylerin gözleri, son 10 yıl içerisinde fazlasıyla bozulmaya başladı. Kuruluş, Güney Kore’deki 20 yaş grubu gençlerin, II. Dünya Savaşı döneminde %20 ila %30 oranında miyop olduklarını söyledi. Bugün aynı yaş grubunda olan Güney Koreli gençlerin %80’i miyop.

Araştırmacılara göre gençlik yıllarında çok fazla teknolojik cihaz kullanmak, ilerleyen yaşlarda gözlük kullanma riskini arttırıyor. Miyop ne kadar erken yaşlarda başlarsa, gelecekte göz sağlığı o kadar kritik bir hal alıyor. Bildiğiniz üzere miyop tedavisi için lazer uygulaması şart, ancak bu uygulamalar için herkesin göz yapısı uygun değil.

Peki teknolojik cihazların göz sağlığımızı etkilemesini nasıl engelleriz?

Gün ışığı, göz bebeklerimizin anormal büyüme ya da küçülme hareketlerini düzene sokuyor. Araştırmalara göre açık havada geçirilen zamanı arttırmak, miyop oluşumunu yavaşlatan bir faktör.

Bunun dışında elektronik cihazları, gözlerimizden minimum 30 santimetrelik uzaklıklarda kullanmak gerekiyor. Elektronik cihazlarda bulunan gece ışığı gibi ayarlar, ekranlardaki mavi ışık oranını düşürerek, uzun süreli kullanımların etkisini azaltıyor. Özellikle karanlık ortamda mavi ışığa maruz kalmanın, gözünüzü rahatsız edip uyku sorunlarına yol açtığı bilinen bir gerçek. Cihaz parlaklıklarınızı olabildiğince düşük seviyelerde kullanmaya özen gösterin.