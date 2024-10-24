Apple'ın bütçe dostu iPhone modeli iPhone SE 4'e yönelik üretim takvimi detayları gün yüzüne çıktı.

Uzunca süredir merakla beklenen Apple'ın bütçe dostu modeli iPhone SE 4’ün üretimine 2024 yılının Aralık ayında başlanacağı ortaya çıktı. Bu da telefonun 2025’in başlarında piyasaya sürüleceğinin habercisi olabilir.

Apple'ın bu yeni modeli, selefine kıyasla büyük yeniliklerle geliyor. Apple, giriş seviyesindeki iPhone SE serisinde yıllardır kullanılan ana ekran tuşuna veda edecek ve tam ekran tasarımına geçecek. Ayrıca iPhone SE serisinde ilk kez Face ID özelliği de bu modelde yer alacak.

iPhone SE 4, 2025 yılının ilk çeyreğinde gelebilir

Teknik taraftan da iPhone SE 4 oldukça güçlü olacak. Telefonun Apple’ın üst düzey iPhone 16 modellerine güç verecek olan A18 işlemci ile gelmesi bekleniyor. Bu işlemciye 8 GB RAM eşlik edecek ve telefon, Apple’ın yapay zekâsı Apple Intelligence'ın sağlayacağı özellikleri de destekleyecek. Bu sayede kullanıcılar Apple’ın en son teknolojilerini daha uygun fiyatla deneyimleyebilecekler.

iPhone SE 4'ün fiyatının 499 ile 599 dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Analist Ming-Chi Kuo’ya göre Apple telefonun üretimine Aralık 2024’te başlayacak ve Mart 2025’e kadar yaklaşık 8,6 milyon birim üretecek. Bu üretim takvimi, iPhone SE 4’ün 2025’in ilk çeyreğinde satışa sunulacağını işaret ediyor.

Apple’ın diğer modelleri için üretim tahminlerinde bazı düşüşler yaşanacağı da raporlanmış durumda. Örneğin iPhone 16 siparişlerinde ilerleyen süreçte ciddi bir düşüş bekleniyor. Apple, bütçe dostu modeli iPhone SE 4 ile satışları dengelemeyi amaçlıyor.

Peki sizin iPhone SE 4'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.