OpenAI, aralık ayında Orion adlı yeni yapay zekâ modelini tanıtacak. İlk aşamada ise sadece iş ortaklarına sunulacak.

OpenAI, Aralık ayında Orion adlı yeni yapay zekâ modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin bir sonraki büyük modeli olan Orion, ChatGPT’nin ikinci yıl dönümünde, Aralık ayı gibi duyurulması bekleniyor.

Orion, OpenAI’nin önceki modellerinden farklı olarak ilk aşamada sadece yakından çalıştığı şirketlere sunulacak. Şirketler Orion’un gücünü kullanarak kendi ürün ve özelliklerini geliştirme fırsatına sahip olacaklar. Modelin geniş kitlelere ne zaman duyurulacağı ise henüz belli değil.

Orion, GPT-4'ten 100 kat güçlü olacak

Microsoft'un mühendislerinin OpenAI'nin ana iş ortağı olarak Orion’u Kasım ayından itibaren Azure platformunda sunmayı planladığı belirtiliyor. Şirket içi kaynaklara göre Orion, GPT-4’ün halefi olarak görülüyor ancak dış dünyada GPT-5 adıyla tanıtılıp tanıtılmayacağı ise net değil.

Orion’un GPT-4’ten 100 kat daha güçlü olması bekleniyor. OpenAI, bu yeni modelin, daha önce piyasaya sürdüğü o1 modelinden bağımsız olarak geliştirildiğini açıkladı. Orion’un, şirketin uzun vadeli hedefi olan güçlü yapay zekâ (AGI) yolunda önemli bir adım olabileceği ifade ediliyor. Modelin eğitiminde o1 modelinden elde edilen sentetik veriler kullanıldı ve eğitim süreci Eylül ayında tamamlandı.

Yeni modelin tanıtılması OpenAI’nin yakın zamanda aldığı 6.6 milyar dolarlık fonun ardından geldi. Şirket bu fonlama nedeniyle kâr amacı güden bir yapıya geçiş sürecindeyken aynı zamanda üst düzey yöneticilerinden bazılarını kaybetti. CTO Mira Murati ve diğer önemli isimler şirketten ayrıldıklarını duyurdu. Orion ile ilgili detaylar ise şimdiden merak konusu oldu.