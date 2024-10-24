Stellantis'in Türkiye'deki distribütörlüğünün Tofaş tarafından devralınması Rekabet Kurumu tarafından onaylanmadı.

Rekabet Kurumu, Stellantis'in Türkiye'deki şirketi Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.'nin, Koç Holding'e ait Tofaş tarafından devralınmasına izin vermedi. Kurum başvuru sahiplerinin taahhütlerinin yeterli bulunmadığını belirtti.

Tofaş, 2023 yılının Temmuz ayında Stellantis'in Türkiye distribütörlüğünü devralmak için bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Rekabet Kurumu bu devralma sürecini nihai incelemeye alarak, verilen taahhütlerin yeterli olmadığını açıkladı.

Rekabet Kurumu'ndan nihai inceleme sonucu

Kurumun açıklamasında 4054 Sayılı Kanun’un 10. Maddesi uyarınca yapılan incelemede taahhütlerin işlemin gerçekleşmesi için yeterli bulunmadığı ifade edildi.

Stellantis, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarını bünyesinde barındıran büyük bir otomotiv grubu. Tofaş ise bu markaların Türkiye'deki distribütörlüğünü devralmayı hedefliyordu.

Ancak Rekabet Kurumu'nun kararı ile bu plan engellendi. Kurumun nihai inceleme sonucunda verilen taahhütlerin yeterli olmadığı gerekçesiyle devralma işlemine izin verilmediği belirtildi.