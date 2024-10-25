Sniper Elite serisinin yeni oyunu Sniper Elite: Resistance'in çıkış tarihi nihayet belli oldu.

Ölüm kamerası ile geçmişte oldukça ünlenen popüler Sniper Elite serisinin yeni oyunu Sniper Elite: Resistance’in 30 Ocak 2025 tarihinde oyuncularla buluşacağı resmî olarak açıklandı.

Serideki bu yeni yapım, Sniper Elite 5 ile paralel ilerleyen ancak bağımsız bir hikâye sunan bir deneyim vaat ediyor. Oyuncular oyunda Özel Operasyonlar İdaresi’ne (SOE) bağlı bir ajan olan Harry Hawker karakterini kontrol edecek ve işgal altındaki Fransa’da Nazi güçlerine karşı zorlu bir direniş mücadelesi verecek.

Sniper Elite: Resistance, hem fiziksel hem de dijital sürüm olarak PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında satışa sunulacak. Oyuncular PC tarafında Steam, Epic Games Store ve Microsoft Store üzerinden oyunu edinebilecekler. Ayrıca Game Pass aboneleri de oyuna ücretsiz bir şekilde ilk günden erişim sağlayabilecek.

Sniper Elite: Resistance çıkış tarihi fragmanı

Oyunun Standart ve Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü bulunacak. Deluxe Sürüm, tıpkı önceki Sniper Elite oyunlarında olduğu gibi ana oyunun yanı sıra Season Pass içeriğini de barındıracak. Her iki sürümü de ön sipariş eden oyuncular, bonus olarak "Target Fuhrer" adlı özel bir hikâye görevi, ek bir silah görünümü ve Karabiner 98 tüfeğine sahip olacaklar. Deluxe Sürümü tercih edenler ise ayrıca klasik M1911 tabancası ve oyuna iki gün erken erişim gibi avantajlara sahip olacaklar.

Rebellion tarafından geliştirilen oyun, serinin klasikleşmiş keskin nişancılık mekanikleri, gizlilik ve taktiksel üçüncü şahıs aksiyonuyla dikkat çekiyor. Hikâye, İkinci Dünya Savaşı’nın cephelerinden ziyade, işgal altındaki Fransa'nın derinliklerinde süren savaşa odaklanıyor.

Oyuncular ister tek başlarına, ister co-op modunda bu zorlu direniş hikâyesini oynayabilecekler. En önemlisi ise serinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan X-ray ölüm kamerası bu oyunda da yerini alacak.

Peki siz Sniper Elite: Resistance’i satın almayı düşünüyor musunuz? Oyuna dair düşüncelerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.