21. Yüzyılın Açık Arttırmada Satılan En Pahalı 10 Kol Saati

Yüksek kaliteli özel yapım kol saatleri, açık artırmalardaki yüksek fiyatlarına rağmen birçok meraklı tarafından takip edilip satın alınıyor. Ortalama gelire sahip insanların bir ev için bile fazla görebileceği fiyatlara sahip bu saatler, görenleri büyülemeyi başarıyor.

Son dönemdeki açık artırma kol saati satışı kayıtlarından da açıkça görebileceğiniz üzere saat pazarı devasa fiyatlara ev sahipliği yapıyor. Saatlere ilgisi olan biriyseniz bu devasa fiyatlara aşina olmanız muhtemel. Bu pazarda adından en çok bahsettiren isimse Cenevre'de kurulan aile şirketi Patek Philippe oldu. Şirket, 1980'lerde başlayan mekanik saat yapımının 'Rönesans'ı denilebilecek dönemden beri mekanik kol saati piyasasına adeta hükmediyor.

Patek Philippe, aynı zamanda geçen ay Only Watch'ta satışı yapılan dünyanın en pahalı mekanik saatinin de yaratıcısı. Saat hakkındaki bilgilere buraya tıklayarak gidebileceğiniz haberden ulaşabilirsiniz. Bu pazardaki diğer yüksek kalite ürünlerin fiyatları, Patek Philippe'in Grandmaster Chime 6300A modeli kadar olmasa da gayet pahalı. Biz de uğruna servetler ödenen, birçok insanın tüm hayatını geçirebileceği miktarda fiyatlara sahip olan bu yüksek kaliteli mekanik saatleri derledik. İşte 21. yüzyıl içerisinde açık artırma ile satılan en pahalı 10 saat.

10. Patek Philippe Ref. 1526

1949 yılında üretilen, paslanmaz çelikten yapılmış ve Ay'ın evrelerini gösteren bu saat, Amerikan girişimci ve araba yarışçısı Briggs Cunningham'a aitti. Saat, 2008 yılında Christie’s Geneva'da 3 milyon 956 bin 159 dolara satıldı.

9. Patek Philippe Ref. 2458

Platin kronometreli, Guillaume rakkaslı, kadranında elmaslar bulunan kol saati, 1952 yılında J.B. Champion adında bir avukata aitti. 2012 yılında, Christie’s Geneva'da 3 milyon 992 bin 858 dolara satıldı.

8. Özel Yapım Patek Philippe 18K Minute Repeater

1895 yılında yapılan 18 ayar altın saat, 20. yüzyılın en iyi saat koleksiyoncusu Henry Graves Jr.'a aitti. 1928'de Graves'e satılan ve Graves'in aile sloganı "Esse Quam Videri", yani "Görünmek yerine ol", yazısı kazınmış saat; 2019'da 4 milyon 607 bin 396 dolara satıldı.

7. Rolex Ref. 6062 “Bao Dai”

Elmaslarla süslenmiş, üçlü takvimli, Ay evrelerini gösteren 18 ayar altın kasalı saat; 1954 yılında Vietnam'ın son imparatoruna aitti. 2017 yılında 5 milyon 60 bin 427 dolara satıldı.

6. Patek Philippe Ref. 1527

18 ayar altın kasalı, sürekli takvime ve Ay evreleri göstergesine sahip kronograf saat, 1943 yılında üretildi ve zamanına göre büyük sayılan boyutuyla tanındı. 2010 yılında, Christie’s Geneva'da 5 milyon 708 bin 885 dolara satıldı.

5. Rolex Cosmograph Daytona Ref. 6265 “The Unicorn”

18 ayar beyaz altın kasalı, siyah kadranlı özel yapım kronograf saat, takriben 1970 yılında üretildi. 2018 yılında, Phillips’ Daytona Ultimatum'da 5 milyon 936 bin 906 dolara satıldı.

4. Patek Philippe Ref. 2523

18 ayar altın kasalı, 24 saat göstergeli özel yapım saat; 1953 yılında üretildi. "Nefes kesici derecede nadir" olarak nitelendirilen saat, 2019 yılında Christie’s Hong Kong'da 9 milyon 8 bin 856 dolara satıldı.

3. Patek Philippe Ref. 1518 Perpetual Calendar Chronograph

Cenevre'deki Patek Philippe Müzesi'nde bile bulunmayan bu nadir kronograf saat; paslanmaz çelik kasaya ve sürekli bir takvime sahip. Saat, 2016 yılında Phillips Geneva Watch Auction: FOUR'da 11 milyon 112 bin 20 dolara satıldı.

2. Rolex Ref. 6239 “Paul Newman” Cosmograph Daytona

Paslanmaz çelik kasalı kronograf saat, 1968 yılında motosiklet yarışçısı Paul Newman'a hediye edilmek üzere Joanne Woodward tarafından satın alınmış. Saat, 2017 New York'ta düzenlenen Phillips’ Winning Icons'ta 17 milyon 752 bin 500 dolarlık fiyatla satılmış.

1. Patek Philippe Ref. 6300A-010 Grandmaster Chime

Daha önce de kendisinden bahsettiğimiz bu saat, Patek Philippe'in 175. yıl dönümü için dizayn edilmiş. Paslanmaz çelikten yapılmış, sürekli takvimli, iki farklı zaman dilimini gösterebilen özel yapım saat; geçtiğimiz ay Only Watch açık artırmasında tam 31 milyon dolara satıldı.

21. yüzyılın en pahalı kol saatlerini listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Fiyatını hak ettiğini düşündüğünüz saatleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.