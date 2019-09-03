John Wick, Bütün Filmlerde Kol Saatini Neden Ters Takıyor?

Eğer bir aksiyon severseniz, John Wick serisi ile muhtemelen aşinasınızdır. Serinin hayranlarının fark ettiği bir detay var: John Wick’in saatini bilek içine takması. Peki bunun sebebi nedir?

John Wick serisi, başrolünde Keanu Reeves’in bulunduğu efsane aksiyon dolu bir seri. Filmde usta aktör ‘Yaşlı Kurt’ Keanu Reeves’in oyunculuğu gerçekten nefes kesici. Ancak tek nefes kesici olan bu değil, filmde en ufağına kadar hiçbir profesyonel detay atlanmamış. Ayrıca kurgular da aynı şekilde profesyonelce yapılmış.

Eğer dikkatli bir izleyiciyseniz, herhangi bir John Wick filmi izlediğiniz sırada ana karakterimizin taktığı kol saatinin bileğinin içine doğru baktığını fark etmişsinizdir. Peki bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? İşte az önce bahsettiğimiz profesyonel kurgu, bunu içeriyor.

Bu sayede John Wick’in eli, saatini kontrol ederken ateş etme pozisyonundan çıkmıyor

John Wick, her durumda tetikte olabilmesi adına oldukça profesyonel stratejiler geliştirmiş. Bu saat takım biçimi de bunlardan biri. Silahını birine doğrulttuğu zaman bu sayede zamanı da görebiliyor. Tabii bunu biraz saçma bulabilirsiniz ancak birazdan öyle olmadığını anlayacaksınız.

Bilek içine dönük şekilde saat takmak bir askeri taktiktir

Askerler tüfek ya da tabanca cinsinden herhangi bir silah tutarken, kabza harici silahı tutan elinin bileği her zaman kendisine bakar. Zaman kıstası da bazı operasyonlarda hayatidir. Bu yüzden bir geri sayım söz konusu olduğunda vakit kaybetmezler. Bir diğer nedeni ise güneşli bir havada saatin dışa dönük konumdayken parlaması ve pozisyonunuzu ele vermesi. İçe dönük olduğu zaman böyle bir risk bulunmuyor.

Aşağıda sizinle paylaşacağımız videoda da hemen hemen bunlardan bahsediliyor. Saati bilek içine dönük şekilde takmanın taktiksel avantajlarının anlatıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: