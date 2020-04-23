Koronavirüs Nedeniyle 21. Yüzyılın En Sessiz 'Dünya Günü'

22 Nisan Dünya Günü nedir, ilk ne zaman kutlandı ve ne anlam ifade ediyor? Google'ın da bir Doodle ile kutladığı Dünya Günü hakkında merak edilenleri cevapladık.

Bugün dünyamızın günü. İnsanoğlunun yaptığı her kötülüğü bünyesinde kabul eden, hiçbir şeye karşı gelmeyen gezegenimizin günü. İlk olarak 22 Nisan 1969 yılında Amerikalı barış aktivisti John McConnell tarafından ortaya atılan Dünya Günü fikri, UNESCO Dünya Konferansı'nda ortaya çıkmıştır. İlk olarak 21 Mart yani gece ve gündüzün eşit olduğu ekinoks tarihi olsun demiştir. Bu fikir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant tarafından desteklenmiştir.

Desteklenen bu fikir temelinde dünyanın maruz kaldığı tehlikelere dikkat çekilmesiydi. Öyle de oldu. Bir yıl sonra, 22 Nisan 1970 yılında ilk kez kutlamalar yapıldı. 20 milyon insanın katıldığı kutlamalar, güneş enerjisinin kullanımının yaygınlaşması için çabalayan Denis Hayes tarafından gerçekleştirildi. Örneğin ABD'de lk temiz hava ve temiz su yasaları da bugün oluşturuldu. Yapılan konferanslar ve sempozyumlarda çevre sorunları anlatıldı.

Dünya Günü kutlamaları 90'lı yıllarda yaygınlaştı:

90'lı yıllardan itibaren kutlamalar daha da yaygınlaştı. Amerika sınırını aşan kutlamalar dünya çapında yapılmaya başlandı. Paris İklim Anlaşması'nın da bugün yapıldığını unutmamak gerekiyor. 200'den fazla ülkede çeşitli etkinlikler ve konferanslar yapılıyor. Düzenlenen etkinlikler Earth Day Network tarafından organize ediliyor.

Dünya Günü kapsamında ülkemizde de etkinlikler düzenleniyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) tarafından, şehirlerdeki küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece eşiğinde tutmak için stratejilerinin belirlendiği yarışmalar düzenleniyor. Yapılan bu yarışmalara geçtiğimiz yıl ülkemizden 3 şehir katılmıştı. Bu yıl ise bu sayının artması bekleniyor.

Dünyanın eve kapandığı bir Dünya Günü: 22 Nisan 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın mümkün olduğu kadar eve kapandığı, 21. yüzyılın en sessiz Dünya Günü olarak tarihe geçti. Salgının kontrol altına tutulması için alınan önlemler, nedeniyle dünyanın en büyük metropollerinde hava kirliliği seviyeleri azaldı. Ayrıca salgın hastalık döneminde dünyanın doğal kaynaklarından birisi olan petrol, Dünya Günü'nden 2 günce tarihte ilk kez 0 doları gördü. İnsanlık, 2020 Dünya Günü'nü dünyaya dair çok sayıda ders alarak arkasında bıraktı.

Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Hepimiz için fazlasıyla önemli olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise yarın kutlanacak. Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 tarihinde açılmasıyla birlikte tüm dünya çocuklarına bayram ilan ettiği bu özel günün yeri hepimiz için elbette ayrıdır. Onca çaresizliğin içerisinde tüm varlıklarını bu ülke topraklarına adayan, ismi bilinen ve bilinmeyen yüz binlerce insanımızı kaybettiğimiz, sonunda ise zafere ulaştığımız şanlı tarihimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Webtekno ekibi olarak, gazi meclisimizin açılışının yıl dönümü olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı da en içten dileklerimizle kutluyoruz.