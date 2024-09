Sony, yeni State of Play etkinliğinin ne zaman gerçekleştirileceğini açıkladı. Etkinlik, 20'den fazla PlayStation 5 ve PSVR 2 duyurusuna yer verecek.

Çok yakın zamanda PlayStation 5 Pro’yu bizlerle buluşturan Sony’nin yeni gelecek oyunlara özel bir State of Play gerçekleştirebileceği konuşuluyordu. Şirket, dün akşam yaptığı bir açıklamayla bu iddiaları doğruladı.

Sony tarafından yapılan açıklamada, 24 Eylül’ü 25 Eylül’e bağlayan gece, yani bu gece TSİ 01.00’de yeni State of Play etkinliğinin düzenleneceği ifade edildi. Etkinliğin 30 dakikadan uzun süreceği de paylaşıldı.

20’den fazla PS5 ve PSVR 2 oyunu göreceğiz

Her State of Play’de olduğu gibi bu etkinlikte de yepyeni PlayStation oyunları gösterilecek. Hatta Sony, etkinlikte 20’den fazla yeni PS5 ve PSVR 2 oyununun gösterileceğini ifade etmiş. Tabii ki kasımda satışa sunulacak PS5 Pro özelinde de duyurular göreceğimizi söyleyebiliriz. Bazı oyunların yeni konsol için iyileştirildiğini görmemiz muhtemel.

Etkinlikte gösterilecek oyunların neler olduğu henüz belli değil. Geçen hafta çıkan iddialarda yakında Horizon Zero Dawn’ın Remastered versiyonunun geleceği söylenmişti. Bu yapımın State of Play’de duyurulması olası. Ayrıca Until Dawn Remake, Death Stranding 2, Ghosts of Tsushima 2 gibi duyular da görebiliriz.

PlayStation’ın bu geceki State of Play etkinliği nasıl izlenir?

Oyunseverler, State of Play’i canlı olarak takip edebilecekler. Etkinliği, PlayStation’ın buradan ulaşabileceğiniz YouTube hesabından izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Twitch üzerinden de izlemeniz mümkün.