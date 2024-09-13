Sony, PlayStation 5 Pro'nun görüntü kalitesi farkını PlayStation 5 ile kıyasladığı görüntüler paylaştı. PlayStation 5 Pro, detayları daha iyi gösteriyor.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte PlayStation 5 Pro'yu duyurdu. Böylelikle yıllardır beklenen konsolun özellikleri ve fiyatı netleşmiş oldu.

PlayStation 5 Pro, en çok da yükseltilen grafik performansı ile oyuncuların ilgisini çekmeyi başardı. Ancak şu ana kadar elimizde sayısal verilerden başka bir şey yoktu. İşte bu durum, an itibarıyla resmen değişti. Sony, PlayStation 5 ile PlayStation 5 Pro'nun kalite farkını ortaya koyan görüntüler paylaştı.

İşte o kıyaslama görüntüleri:

*Görüntünün yüksek çözünürlüklü hâline buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki ve aşağıdaki görüntüde, PlayStation 5 Pro'nun detayları daha iyi gösterebildiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz.

*Görüntünün yüksek çözünürlüklü hâline buradan ulaşabilirsiniz.

*Görüntünün yüksek çözünürlüklü hâline buradan ulaşabilirsiniz.

*Görüntünün yüksek çözünürlüklü hâline buradan ulaşabilirsiniz.

Yukarıdaki görüntüler, PlayStation 5'in "Performance" moduyla PlayStation 5 Pro'nun kıyaslanmasını ortaya koyuyordu. Peki PlayStation 5'in "Fidelity" modu ile PlayStation 5 Pro kıyaslandığında nasıl sonuçlarla karşılaşıyoruz?

*Görüntünün yüksek çözünürlüklü hâline buradan ulaşabilirsiniz.

*Görüntünün yüksek çözünürlüklü hâline buradan ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu kıyaslama görüntüleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizce 28 bin TL'ye PlayStation 5 mi yoksa 50 bin TL'ye PlayStation 5 Pro mu?

PlayStation 5 Pro'nun özellikleri ve fiyatı için: