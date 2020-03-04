Samsung Türkiye, Galaxy S20'leri Kargolamaya Başladı

Samsung, 11 Şubat'ta duyurduğu "Galaxy S20" isimli amiral gemisi serisinin Türkiye'deki teslimatlarına başladı. Yeni telefonlarını Samsung'un internet sitesi üzerinden alan kullanıcılar, az önce aldıkları bir haberle telefonlarının kargo şirketlerine teslim edilmeye başladığını öğrendiler.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2020 yılına bomba gibi düşen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S20'leri, 11 Şubat'ta düzenlediği bir etkinlikte tanıtmıştı. Ön sipariş sistemi kapsamında yeni telefonlarını satın alan tüketicilerin gözü kulağı bir süredir Samsung'daydı. Çünkü teknoloji devi, yaptığı açıklamalarda yeni telefonlarının sevkiyatına 6 Mart'ta başlanacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Samsung'un ABD'deki Galaxy S20 teslimatlarına başladığını duyurmuştuk. Yaşanan bu beklenmedik gelişme, yeni telefonlarını ön sipariş kapsamında satın alan müşterilerin, Galaxy S20'lerine beklenenden daha önce sahip olacakları anlamına geliyordu. Hal böyle olunca diğer ülkelerdeki Galaxy S20 sahipleri de Samsung'dan gelecek bir habere kilitlendiler.

Şimdi yaşanan bir gelişme ise Samsung'un, Türkiye'deki Galaxy S20 teslimatlarına başladığını ortaya koyuyor. Pek çok kullanıcı, Samsung'un az önce gönderdiği bildirim aracılığıyla telefonlarının ilgili kargo şirketlerine teslim edildiğini öğrenmiş durumdalar. Bu durum, Galaxy S20 sahiplerinin bir iki gün önceden de olsa, telefonlarına daha erken kavuşacaklarını gözler önüne seriyor.

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi, 3 farklı temel modelden oluşuyor. Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra olarak isimlendirilen bu üç model arasındaki en temel fark ise kamera özelliklerinden ve ekran boyutlarından kaynaklanıyor. Türkiye'deki tüketiciler, Samsung'un yeni amiral gemilerine sırasıyla 8.299 TL, 9.299 TL ve 12.499 TL karşılığında sahip olabiliyorlar.