24. Makine ve Teknoloji Günleri İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Teknolojileri Kulübü tarafından düzenlenecek 24. Makine ve Teknoloji Günleri, 22-24 Mart'ta YouTube'da canlı yayınlanacak.

İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği Teknolojileri Kulübü tarafından gerçekleştirilen Makine ve Teknoloji Günleri (MTG) adlı etkinlik, öğrencileri farklı sektör ve alanlardaki lider kişilerle bir araya getirerek birebir iletişim kurmalarını, sektörlerle tanıştırmayı; öğrencilerin vizyon kazanmalarını, yeni teknolojileri takip edebilmelerini ve mezuniyet sonrasındaki süreçte nasıl bir yol izleyebilecekleri hakkında fikir ve bilgi edinmelerini hedefliyor.

Bu yıl 24. kez katılımcılarla bir araya gelecek olan MTG, pandemi dolayısı ile online olarak gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılım gösterecek şirket ve kurumlar arasında Atlas Copco, BOSCH, CERN, Dantec Dynamics, ListeList, Microsoft, NASA, Nurol Makina, Ruhr Üniversitesi, SOCAR, Sütrak, TUSAŞ, TÜBİTAK BİLGEM, Yenibiriş bulunuyor.

Etkinlik boyunca çeşitli çekilişler ile katılımcılara hediyeler de dağıtılacak. 22-24 Mart tarihleri arasında 3 gün boyunca sürecek etkinlik, Makine Mühendisliği Teknolojileri Kulübü YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Etkinlik hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için 24-mtg.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.