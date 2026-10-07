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[29 Eylül-6 Ekim 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

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Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı.

[29 Eylül-6 Ekim 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 29 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta da zirvede geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürülen EA SPORTS FC 27 bulunuyor.

İçerikten Görseller

[29 Eylül-6 Ekim 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

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Oyun Fiyat Mevcut İndirim
EA SPORTS FC 27 69.99$ -
The Outlast Trials 18.99$ 1.89$ (-%90)
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50)
WARDOGS 24.99$ -
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
How to Fish 3.99$ 2.47$ (-%38)
Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75)
Forza Horizon 6 48.99$ 39.19$ (-%20)
Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70)
Bodycam 17.99$ 14.39$ (-%20)
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50)
American Truck Simulator 10.99$ 2.52$ (-%75)
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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