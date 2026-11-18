Digital Foundry'nin GTA 6 analizine göre oyun, üstün ışın izleme ve yaşam simülasyonuyla PS5 ve PS5 Pro'da konsol neslini yeniden tanımlıyor.

Oyun dünyasının teknik analiz otoritesi Digital Foundry, Rockstar Games'in merakla beklenen dev yapımı GTA 6'nın PS5 ve PS5 Pro performansını masaya yatırdı.

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Modern donanımlar için sıfırdan inşa edilen Vice City ve Leonida eyaleti, selefinin nesil kaynaklı kısıtlamalarını tamamen geride bırakarak bugüne kadar etkileşimli medyada görülmüş en detaylı, yoğun ve inandırıcı şehir simülasyonunu sunuyor. Digital Foundry'nin kapsamlı analizine göre oyun, devasa ölçeğini en ince görsel ve fiziksel detaylarla birleştirerek mevcut konsol nesli için yeni bir standart belirliyor.

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Çözünürlük, ışın izleme ve kare hızı performansı

Digital Foundry'nin testlerine göre hem standart PS5 hem de PS5 Pro, oyunu 2560x1440 (1440p) temel çözünürlükte işliyor ancak ekrana yansıyan son görüntü kalitesi iki konsol arasında belirgin şekilde ayrışıyor. PS5 Pro, Sony'nin makine öğrenimi tabanlı PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisi sayesinde doğal 4K çözünürlüğü aratmayan keskin ve temiz bir görüntü sunarken, standart PS5 geleneksel mekânsal yükseltme (spatial upscaling) kullandığı için özellikle uzak mesafedeki ince detaylarda daha yumuşak bir doku sergiliyor. Her iki konsolda da 30fps hedefinin tercih edilmesi, Digital Foundry ekibine göre bu devasa simülasyon yükünü kaldırabilmek için alınmış bilinçli bir tasarım kararı. PS5 Pro, yoğun sahnelerde bile kusursuz kare zamanlamasıyla kaya gibi sağlam bir 30fps deneyimi sunarken, standart PS5 rutin keşiflerde bu hedefi korusa da yüksek hızlı sürüşlerde ve uzun süreli patlama sahnelerinde 20'li karelerin ortalarına kadar düşüşler yaşayabiliyor.

Oyunun fotogerçekçi görselliğinin temelinde ise donanım hızlandırmalı ışın izleme teknolojisinin sanatsal tasarımla kurduğu kusursuz uyum yatıyor. Rockstar, hem pürüzsüz hem de pürüzlü yüzeylerde tam kapsamlı ışın izlemeli küresel aydınlatma ve yansımalar kullanarak sıradan şehir bloklarını bile birer grafik şovuna dönüştürmüş. PS5 Pro cephesinde bunlara eklenen ışın izlemeli gölgeler, geleneksel gölge haritalarındaki keskin geçişleri ortadan kaldırarak çok daha doğal ve keskin temas gölgeleri üretiyor. Red Dead Redemption 2'den geliştirilen fizik tabanlı gökyüzü ve hacimsel bulut sistemi sayesinde fırtınaların belirli mahalleler üzerinde toplanıp yağmur yağdırdığı dinamik hava olayları gözlemlenebilirken, 1500 nit üzeri HDR parlaklık desteği Florida güneşinin yakıcı kontrastını ekrana taşıyor. Ayrıca oyundaki tüm karakterlerde kullanılan fizik tabanlı saç teli sistemi ve girilebilir iç mekânlardaki renkli cam kırılmaları, görsel gerçekçiliği zirveye taşıyan unsurlar arasında yer alıyor.

Yaşayan dünya, gelişmiş yapay zekâ ve fizik motoru

Digital Foundry analizi, GTA 6'nın sadece grafiksel bir şölen değil, aynı zamanda benzersiz bir yaşam simülasyonu olduğunu da vurguluyor. Oyuncular marketlerden veya kendi buzdolaplarından yiyecek-içecek alıp tükettikten sonra çöplerini yere ya da çöp kutusuna atabiliyor, evdeki konsolda şaşırtıcı derecede detaylı mini oyunlar oynayabiliyor ve ATM'lerin açılı gizlilik ekranları gibi mikro detaylarla karşılaşabiliyor. Araç mekanikleri ise yakıt göstergesi, benzin istasyonundan yakıt ikmali, anahtar kopyalama gibi güvenlik sistemleri ve sürüş dinamiğini doğrudan etkileyen panel hasarlarıyla derinleştirilmiş. Şehir dışındaki toprak pistlerde ve sokak yarışlarında sunulan sürüş fiziği, GTA 4'ün ağırlığı ile GTA 5'in tepkiselliğini birleştirerek Gran Turismo ve Forza gibi özel yarış oyunlarına yaklaşan bir deneyim vadediyor.

Oyundaki yapay zekâ ve etkileşim sistemleri de tamamen elden geçirilmiş durumda. Bağlamsal odaklanma menüsü sayesinde sokaktaki hemen her sivil ile sohbet etmek, selamlaşmak veya onları tehdit etmek mümkün. Yayalar trafik kazaları sonrası kendiliğinden tartışmaya girebiliyor veya çatışma anlarında yakındaki dükkânlara sığınabiliyor. Polis teşkilatı ise artık oyuncunun yerini anında bilen yapay bir sistem yerine, haritadaki gerçek karakollardan sevk edilen ve aktif takip için görsel temas kurması gereken gerçekçi bir acil durum ağına dönüşmüş. Çatışmalarda vuruş bölgesine göre topallama veya silah düşürme gibi biyolojik tepkiler veren düşmanlar ve kurşun deliklerinin sayısına göre içindeki sıvıyı boşaltan içecek kutuları gibi detaylar, Justice, Blackpink'ten Jennie ve Dua Lipa'nın katkılarıyla zenginleşen ses tasarımıyla birleşerek mevcut neslin en iddialı açık dünya deneyimini tamamlıyor.