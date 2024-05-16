Netflix, Liu Cixin'in aynı isimli romanından uyarlanan bilim kurgu dizisi 3 Cisim Problemi'nin yeni bölümleriyle geri döneceğini duyurdu.

Çinli yazar Liu Cixin’in ödüllü bilim kurgu romanı 3 Cisim Problemi’nden uyarlanan aynı isimli dizi geçtiğimiz mart ayında Netflix üzerinden bekleyenleriyle buluşmuştu. Yapım, karışık yorumlar alsa da genel anlamda beğenilmişti.

Bugün ise dizinin hayranlarını çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Netflix, 3 Cisim Problemi’nin 2. sezonuna resmen yeşil ışık yaktı.

3 Cisim Problemi, daha fazla bölümle geri dönecek

Dev platform, sosyal medya hesapları üzerinden bir “400 yıl beklemeye gerek yok. 3 Cisim Problemi geri dönüyor.” açıklamasını yaparak 2. sezonun geleceğini ifade etti. Yeni bölümlerin ne zaman çıkacağı konusunda ise henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Bu arada Netflix’in duyuruyu 2. sezon olarak yapmadığını “ek bölümler gelecek” olarak yaptığını belirtelim. Yani tam bir sezondan ziyade birkaç bölümle geri döndüğünü görme ihtimalimiz var.

Bilim kurgu türündeki yapım, insanlığın evrendeki tek tür olmadıklarını ve bu komşularının çok daha gelişmiş teknolojilere sahip olduğunu keşfeden bir grup bilim insanını konu ediniyor. Netflix’te diziyle ilgili şu ifadeler kullanılıyor: “Farklı kıtalara ve dönemlere yayılan bu serüvende ölümcül bir tehditle savaşan beş parlak bilim insanı, doğa kanunları altüst olurken dünyayı sarsacak keşiflere imza atar.”

3 Cisim Problemi’nin yaratıcılığını Game of Thrones dizisinin de arkasında olan David Benioff ve D.B.Weiss üstleniyor. Oyuncuları arasında ise Jess Hong, Liam Cunningham, Eiza Gonzalez, Jovan Adepo, John Bradley, Rosalind Chao, Benedict Wong gibi isimler var.