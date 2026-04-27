20-26 Nisan 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

20-26 Nisan 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde TV+'ta yayımlanan gizem türündeki sevilen dizi From en üstte yer alıyor. Filmlerde ise Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğitli Netflix'te yayımlanan Yan Yana filmini görüyoruz.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Yan Yana - Netflix
  2. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  3. Furiosa: Bir Çılgın Max Destanı - Netflix
  4. Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
  5. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları - HBO Max & TV+
  6. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - HBO Max & TV+
  7. Sex and the City - Prime Video
  8. Suç 101 - Prime Video
  9. Uzay Topları - Prime Video
  10. Kanca - Disney+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. From - TV+ & TOD
  2. Prens - HBO Max & TV+
  3. Invincible - Prime Video
  4. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  5. The Traitors Türkiye - Prime Video
  6. Perfect Crown - Disney+
  7. House of the Dragon - HBO Max & TV+
  8. Euphoria - TV+
  9. Tulsa King - TV+
  10. The Boys - Prime Video
