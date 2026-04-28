Mayıs 2026: Netflix'e Eklenecek Film ve Diziler Açıklandı

Netflix Türkiye, mayıs boyunca platforma eklenecek film ve dizileri açıkladı. Aboneler, bu ay boyunca yeni içeriklere doyacak

Mayıs 2026: Netflix'e Eklenecek Film ve Diziler Açıklandı
Netflix, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en popüler film ve dizi platformları arasında yer alıyor. Netflix’e her ay düzenli olarak yeni film ve dizilerin eklendiğini görüyorduk. Şimdi ise Netflix Türkiye, mayıs ayı boyunca eklenecek yapımları açıkladı.

Mayıs da tıpkı önceki aylar gibi Netflix aboneleri için dolu dolu geçecek bir ay olacak. Yepyeni diziler, yeni dizi sezonları, yepyeni filmler, belgeseller, programlar platforma eklenecek. Gelin Mayıs 2026'da Netflix'e gelecek tüm yapımlara bakalım.

Mayıs. 2026'da Netflix'e eklenecek yapımlar

Diziler

  • Kimler Geldi Kimler Geçti: 3. Sezon - 8 Mayıs 2026
  • Devil May Cry: 2. Sezon - 12 Mayıs 2026
  • Nemesis - 14 Mayıs 2026
  • Berlin ve Kakımlı Kadın - 15 Mayıs 2026
  • Dört Mevsim: 2. Sezon - 28 Mayıs 2026
  • Ölümcül Farkındalık: 2. Sezon - 28 Mayıs 2026

Filmler

  • Geri Sayım: Rousey vs. Carano - 6 Mayıs 2026
  • Olağanüstü Akıllı Yaratıklar - 8 Mayıs 2026
  • Önce Kadınlar - 22 Mayıs 2026

Netflix'e gelecek diğer içerikler

  • Wanda Sykes: Legacy - 19 Mayıs 2026
  • Perde Arkası - Birleşik Krallık: Liverpool’un İstanbul Mucizesi - 19 Mayıs 2026
  • Rafael Nadal - 29 Mayıs 2026
  • Yerime Geç - 1 Mayıs 2026
  • Dr. Seuss: Horton: 2. Sezon - 4 Mayıs 2026
