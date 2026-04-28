Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Netflix Türkiye, mayıs boyunca platforma eklenecek film ve dizileri açıkladı. Aboneler, bu ay boyunca yeni içeriklere doyacak

Netflix, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en popüler film ve dizi platformları arasında yer alıyor. Netflix’e her ay düzenli olarak yeni film ve dizilerin eklendiğini görüyorduk. Şimdi ise Netflix Türkiye, mayıs ayı boyunca eklenecek yapımları açıkladı.

Mayıs da tıpkı önceki aylar gibi Netflix aboneleri için dolu dolu geçecek bir ay olacak. Yepyeni diziler, yeni dizi sezonları, yepyeni filmler, belgeseller, programlar platforma eklenecek. Gelin Mayıs 2026'da Netflix'e gelecek tüm yapımlara bakalım.

Mayıs. 2026'da Netflix'e eklenecek yapımlar

Diziler

Kimler Geldi Kimler Geçti: 3. Sezon - 8 Mayıs 2026

Devil May Cry: 2. Sezon - 12 Mayıs 2026

Nemesis - 14 Mayıs 2026

Berlin ve Kakımlı Kadın - 15 Mayıs 2026

Dört Mevsim: 2. Sezon - 28 Mayıs 2026

Ölümcül Farkındalık: 2. Sezon - 28 Mayıs 2026

Filmler

Geri Sayım: Rousey vs. Carano - 6 Mayıs 2026

Olağanüstü Akıllı Yaratıklar - 8 Mayıs 2026

Önce Kadınlar - 22 Mayıs 2026

Netflix'e gelecek diğer içerikler