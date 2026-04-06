30 Mart - 5 Nisan 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 30 Mart - 5 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 30 Mart - 5 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Prens dizisi zirvedeki yerini korurken filmlerde 2024 yılında vizyona girip gişede başarı yakalayan ve şu anda Netflix üzerinden erişilebilir olan Furiosa: Bir Mad Max Destanı yer alıyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix
  2. Greenland: Kıyamet - Prime Video
  3. Bildiğin Gibi Değil - TV+
  4. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  5. Suç 101 - Prime Video
  6. Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+
  7. Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix
  8. Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi
  9. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  10. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Prens - HBO Max & TV+
  2. Invincible - Prime Video
  3. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  4. From - TV+ & TOD
  5. House of the Dragon - HBO Max & TV+
  6. The Walking Dead - Netflix & Disney & TV+
  7. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  8. Masumiyet Müzesi - Netflix
  9. İlk ve Son - HBO Max & TV+
  10. Jujutsu Kaisen - TOD
