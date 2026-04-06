30 Mart - 5 Nisan 2026: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Diziler

Türkiye'de 30 Mart - 5 Nisan 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar.

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 30 Mart - 5 Nisan 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Prens dizisi zirvedeki yerini korurken filmlerde 2024 yılında vizyona girip gişede başarı yakalayan ve şu anda Netflix üzerinden erişilebilir olan Furiosa: Bir Mad Max Destanı yer alıyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

Furiosa: Bir Mad Max Destanı - Netflix Greenland: Kıyamet - Prime Video Bildiğin Gibi Değil - TV+ Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+ Suç 101 - Prime Video Aquaman ve Kayıp Krallık - HBO Max & TV+ Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki - Netflix Nasıl Seks Yapacağız? - Mubi Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+ Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

Prens - HBO Max & TV+ Invincible - Prime Video Game of Thrones - HBO Max & TV+ From - TV+ & TOD House of the Dragon - HBO Max & TV+ The Walking Dead - Netflix & Disney & TV+ Eşref Rüya - Prime Video & TOD Masumiyet Müzesi - Netflix İlk ve Son - HBO Max & TV+ Jujutsu Kaisen - TOD