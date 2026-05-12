Yüzüklerin Efendisi Dizisi Rings of Power'ın 3. Sezonunun Çıkış Tarihi Açıklandı

Prime Video'nun Yüzüklerin Efendisi dizisi Rings of Power'ın 3. sezonunun ne zaman yayımlanacağı açıklandı.

İlk olarak 2022 yılında çıkış yapan, tarihin en pahalı dizilerinden biri olmayı başaran Prime Video imzalı Yüzüklerin Efendisi dizisi The Rings of Power (Güç Yüzükleri), şimdiye kadar 2 sezonuyla karşımıza çıkmıştı. Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki olayların binlerce yıl öncesini anlatan dizi, çok olumlu eleştiriler almasa da büyük ilgi görmüş, Prime Video’nun en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başarmıştı.

Diziyi izleyenler, 3. sezonun ne zaman geleceğini merak ediyordu. Prime Video, nihayet bu konuda beklenen açıklamayı yaptı. The Lord of the Rings: The Rings of Power’ın 3. sezonunun yayımlanacağı tarih açıklandı.

3. sezon, 11 Kasım’da geliyor

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre The Rings of Power dizisinin 3. sezonu, 11 Kasım 2026 tarihinde Prime Video üzerinden yayımlanacak. Açıklamayla birlikte sezondan bir görsel de bizlerle buluştu. Charlie Vickers’ın hayat verdiği Sauron’un taç giydiği bir görsel olduğunu görebiliyoruz.

Orta Dünya tarihinin İkinci Çağı'nda geçen The Rings of Power’ın 3. sezonu resmî açıklamaya göre bizi 2. sezonun olaylarından birkaç yıl sonrasına götürecek. Açıklamada şu ifadeler kullanılmış ve “Karanlık Lord’un savaşı kazanmak, tüm halkları kendi iradesine bağlamak ve nihayetinde tüm Orta Dünya’ya hükmetmek için ihtiyaç duyduğu avantajı sağlayacak Tek Yüzüğü yaratmaya çalıştığı Elfler ve Sauron Savaşı’nın doruk noktasını” deneyimleyeceğimiz belirtilmiş.

Amazon, Rings of Power’ın Prime Video’nun en başarılı yapımlarından olduğunu da açıklamalarında belirtti. Öyle ki 2 sezonuyla toplamda 185 milyondan fazla izleyici çekmeyi başarmış.

