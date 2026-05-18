11-17 Mayıs 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?
JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix'in sevilen yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti zirveye yerleşti. Filmlerde ise Netflix'te yayımlanan Yan Yana filmi en üstte yer almaya devam ediyor.
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler
- Yan Yana - Netflix
- Nasıl Seks Yapacağız - Mubi
- Sex and the City - Prime Video
- Uykucu - Netflix
- The Punisher: One Last Kill - Disney+
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
- Shang-Chi ve On Halka Efsanesi - Disney+
- Sihirli Annem: Hepimiz Biriz - Netflix
- Meg 2: Çukur - HBO Max & TV+
Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler
- Kimler Geldi Kimler Geçti - Netflix
- From - TV+ & TOD
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Prens - HBO Max & TV+
- Off Campus - Prime Video
- House of the Dragon - HBO Max & TV+
- Gibi - Exxen
- Jasmine - HBO Max
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- The Boys - Prime Video