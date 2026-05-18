Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

11-17 Mayıs 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Türkiye'de 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte geçen hafta en çok ilgi gören yapımlar

11-17 Mayıs 2026: Türkiye'de En Çok İzlenen Film ve Diziler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Her biri farklı türden dizi ve filmleri bünyesinde bulunduran dijital film ve dizi platformları, ülkemizde de milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Peki bu platformlarda en çok izlenen dizi ve filmler neler? Geride bıraktığımız hafta boyunca en çok ilgi gören yapımlar hangileri?

JustWatch tarafından derlenen verileri kullanarak 11-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Türkiye’de en çok izlenen film ve dizilerle karşınızdayız. Dizilerde Netflix'in sevilen yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti zirveye yerleşti. Filmlerde ise Netflix'te yayımlanan Yan Yana filmi en üstte yer almaya devam ediyor.

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen filmler

  1. Yan Yana - Netflix
  2. Nasıl Seks Yapacağız - Mubi
  3. Sex and the City - Prime Video
  4. Uykucu - Netflix
  5. The Punisher: One Last Kill - Disney+
  6. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  7. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  8. Shang-Chi ve On Halka Efsanesi - Disney+
  9. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz - Netflix
  10. Meg 2: Çukur - HBO Max & TV+

Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen diziler

  1. Kimler Geldi Kimler Geçti - Netflix
  2. From - TV+ & TOD
  3. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  4. Prens - HBO Max & TV+
  5. Off Campus - Prime Video
  6. House of the Dragon - HBO Max & TV+
  7. Gibi - Exxen
  8. Jasmine - HBO Max
  9. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  10. The Boys - Prime Video
Hızlı ve Öfkeli Hayranlarını Sevindirecek Haber: 4 Dizi Geliyor! Hızlı ve Öfkeli Hayranlarını Sevindirecek Haber: 4 Dizi Geliyor!

Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yüzüklerin Efendisi Dizisi Rings of Power'ın 3. Sezonunun Çıkış Tarihi Açıklandı

Yüzüklerin Efendisi Dizisi Rings of Power'ın 3. Sezonunun Çıkış Tarihi Açıklandı

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

Film İndirme Sitesi Arayanlar İçin 11 Ücretsiz Platform

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

IMDb Puanlarına Göre Tüm Zamanların En İyi Netflix Filmleri

Hızlı ve Öfkeli Hayranlarını Sevindirecek Haber: 4 Dizi Geliyor!

Hızlı ve Öfkeli Hayranlarını Sevindirecek Haber: 4 Dizi Geliyor!

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Hatırladıkça Sizi Çocukluk Yıllarınıza Götürecek, Cartoon Network’te Yayınlanmış En Popüler Çizgi Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz En İyi Mini Diziler

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Her İnsanın En Az İki Kez İzlemesi Gereken 15 Efsane Film

Netflix, Sex/Life’taki ’Malum’ 18+ Sahneyi 20 Milyon Kişinin Başa Sarıp Sarıp Yeniden İzlediğini Açıkladı

Netflix, Sex/Life’taki ’Malum’ 18+ Sahneyi 20 Milyon Kişinin Başa Sarıp Sarıp Yeniden İzlediğini Açıkladı

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Türkiye'de Çok Satılan 3 Samsung Telefon Artık Güncelleme Almayacak

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

WhatsApp, Liquid Glass Tasarımını Daha Fazla Kullanıcıya Açmaya Başladı: İşte Yeni Görüntüler!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Honda 2 Yeni Konsept Otomobil Tanıttı: Yeni Civic Böyle Gözükebilir!

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Windows 11'in En Can Sıkıcı Sorunu Nihayet Çözülüyor

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com