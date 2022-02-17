MASAK, Türkiye'deki dev kripto para borsalarına 18 milyon 800 bin TL para cezası kesti. Cezanın nedeni, borsaların 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemeleriydi.

Türkiye'de hizmet vermekte olan dört büyük kripto para borsası ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), soruşturma başlattığı borsalara toplamda 18 milyon 800 bin TL idari para cezası uyguladı. Peki neler yaşandı ve MASAK, neden böyle bir cezaya hükmetti?

Edinilen bilgilere göre MASAK'ın ceza kestiği kripto para borsaları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk). Söz konusu cezanın nedeni ise 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”. MASAK'a göre bu kripto para borsaları, kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediler.

En büyük ceza Paribu'ya

Anadolu Ajansı’nın servis ettiği bilgilere göre en büyük ceza, Paribu'ya kesildi. Bu bağlamda; şirkete kesilen cezanın büyüklüğünün 8 milyon TL olduğu belirtildi. MASAK, Bitci Teknoloji AŞ'ye 4 milyon 250 bin TL, Icrypex'e 4 milyon 100 bin TL, BTC Türk'e ise 2 milyon 450 bin TL para cezası kesti.

5549 sayılı kanuna göre ülkemizde hizmet vermekte olan kripto para borsaları, 1 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla bazı yükümlülükler altına girdiler. Bu kapsamda müşterilerin tanınması, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi akışı için muhafaza ve ibraz ile şüpheli işlem bildirimleri, borsaların yapmak zorunda olduğu işlemler olarak kayıtlara geçti. MASAK'a göre kripto para borsaları bu yükümlülüklerin bir ya da birkaçını yerine getirmediği için söz konusu ceza ile karşılaştılar...