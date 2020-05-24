Uzun bir karantina döneminden çıkan İtalya, ekonomik paketlerini açıklamaya devam ediyor. Sürdürülebilir projeleri kapsayan 'Eko-bonus' paketi kapsamında, evlerinin çatısına güneş paneli taktırmak isteyenlere %110 vergi iadesi uygulanacak.

İtalyan hükümeti, COVID-19 pandemisinin sonuçlarını erken deneyimleyenlerden olmuştu. İtalya'daki bilim insanları, küresel kriz ile ilgili çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Pandeminin etkileri, sonuçları ve bilim insanlarının çalışmaları politikacıları etkilemiş olacak ki İtalya’da ev sahipleri artık çatılarında temiz enerji bulundurabilecekler.

PV dergisinin raporuna göre; İtalyan hükümeti, Covid-19 pandemisinin etkisinden yavaşça çıkarken ülke ekonomisini canlandırmaya yardımcı olmak için Ekonomik Teşvik Önlemleri Hakkında Kararnamesi aracılığıyla 55 milyar Euro teşvik tahsis etti.

Eko-bonus ile %110 vergi iadesi alabilecekler

Yeni politika, zaten bazı yeşil projeler için vergi iadeleri de içeren “eko-bonus” projesinin etrafında şekillenmişti. Sürdürülebilirliğe odaklanan bina yenileme projeleri %65 vergi iadesi yerine %110 vergi iadesi alabilecek ve bu projelerle ilişkili kurulum ve depolama sistemleri de %50 yerine %110 vergi iadesi alabilecekler. Proje, nitelikli yenileme kapsamında değilse vergi iadesi %50'de kalacak.

Eko-bonus projesi, İtalyan hükümetinin COVID-19 bağlantılı ekonomik çöküşün ardından ekonomiyi canlandırmak için başlattığı teşvik paketinin bir parçası. Proje şu an için 1 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.

PV Dergisi'nde yer alan haberde ayrıca; “Yetkililer %110 vergi indirimini bina yalıtımı, çok üniteli apartmanlardaki soğutma ve ısıtma sistemlerinin değiştirilmesi ve tek aileli evlerde soğutma ve ısıtma sistemlerinin değiştirilmesi dahil üç tip yenileme projesine uygulayacaklar” ifadeleri yer aldı. Bu kategorilere dahil olmayan bina tadilatı projelerine ise süper eko-bonus verilmeyecek olsa da yine de %50 vergi indirimi uygulanacak.

Ev sahiplerinin eko-bonustan yararlanabilmesinin üç yolu olacak; beş yıllık süre boyunca vergi indirimi yoluyla, tesisatçılar ve ürün tedarikçileri için vergiden düşülebilir ödenek aktarımı yoluyla ya da faturalandırılmış indirimler yoluyla.