Geçtiğimiz dönemlerde en çok konuştuğumuz isimlerden bir tanesi, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ydi. Son yılların en çok tartışılan yatırım aracı haline gelen Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden Bukele, dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Bukele'nin yaptığı son açıklama, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanan ülkelerin sayısının artabileceğini düşündürüyor.
Geçtiğimiz saatlerde tweet atan Nayib Bukele, yarın 44 ülkenin katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı. Bukele'nin açıklamasına göre katılımcılarla finans, "bankasız bankacılık", Bitcoin, dijital ekonomi ve Bitcoin'in El Salvador'a olan faydaları görüşülecek.
El Salvador'a gidecek 44 ülke hangileri? Türkiye de gidiyor mu?
Nayib Bukele tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu 44 ülkenin hangileri olduğuna da değinildi. Bu bağlamda; katılımcı ülkelerin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkeler olduklarını görüyoruz. Ancak Türkiye bu toplantıya katılmayacak.
Nayib Bukele'ye göre El Salvador'a giden 44 ülkenin 32'si Merkez Bankası, 12 tanesi ise finans otoritelerindeki temsilcilerini gönderecek. Peki bu ülkeler hangileri?
El Salvador'daki toplantıya katılacak bazı ülkeler:
- Sao Tome
- Paraguay
- Angola
- Gana
- Namibya
- Uganda
- Gine
- Madagaskar
- Haiti
- Burundi
- Esvati̇ni̇
- Ürdün
- Gambiya
- Honduras
- Maldivler
- Ruanda
- Nepal
- Kenya
- Pakistan
- Kosta Rika
- Ekvador
- El Salvador
- Mısır
- Ürdün
- Nijerya
- Senegal
- Dominik Cumhuriyeti
- Moritanya
- Kongo
- Ermenistan
- Bangladeş