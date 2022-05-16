Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bukele, yarın 44 ülkenin bir araya geleceğini ve Bitcoin'i konuşacağını duyurdu.

Geçtiğimiz dönemlerde en çok konuştuğumuz isimlerden bir tanesi, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ydi. Son yılların en çok tartışılan yatırım aracı haline gelen Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden Bukele, dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Bukele'nin yaptığı son açıklama, Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanan ülkelerin sayısının artabileceğini düşündürüyor.

Geçtiğimiz saatlerde tweet atan Nayib Bukele, yarın 44 ülkenin katılımıyla önemli bir toplantı gerçekleştirileceğini açıkladı. Bukele'nin açıklamasına göre katılımcılarla finans, "bankasız bankacılık", Bitcoin, dijital ekonomi ve Bitcoin'in El Salvador'a olan faydaları görüşülecek.

El Salvador'a gidecek 44 ülke hangileri? Türkiye de gidiyor mu?

Nayib Bukele tarafından yapılan açıklamalarda, söz konusu 44 ülkenin hangileri olduğuna da değinildi. Bu bağlamda; katılımcı ülkelerin Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan ülkeler olduklarını görüyoruz. Ancak Türkiye bu toplantıya katılmayacak.

Nayib Bukele'ye göre El Salvador'a giden 44 ülkenin 32'si Merkez Bankası, 12 tanesi ise finans otoritelerindeki temsilcilerini gönderecek. Peki bu ülkeler hangileri?

El Salvador'daki toplantıya katılacak bazı ülkeler:

Sao Tome

Paraguay

Angola

Gana

Namibya

Uganda

Gine

Madagaskar

Haiti

Burundi

Esvati̇ni̇

Ürdün

Gambiya

Honduras

Maldivler

Ruanda

Nepal

Kenya

Pakistan

Kosta Rika

Ekvador

El Salvador

Mısır

Ürdün

Nijerya

Senegal

Dominik Cumhuriyeti

Moritanya

Kongo

Ermenistan

Bangladeş

Nayib Bukele'nin Twitter'daki paylaşımı: