48 MP Kameralı Oppo F11 Pro'nun Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Bir süredir çeşitli teknik detayları ortaya çıkan Oppo F11 Pro'nun ne zaman tanıtılacağı da netleşti.

Oppo, geçtiğimiz haftadan beri yeni cihazı F11 Pro'nun çeşitli tanıtımlarını gerçekleştiriyor. Çinli şirket, son olarak F11 Pro'nun tanıtım tarihini 5 Mart olarak açıkladı.

Daha önce 48+5 MP'lik ikili arka kamera ile geleceği ve 6.5 inç panoramik ekrana sahip olacağı doğrulanan Oppo F11 Pro, aynı zamanda hızlı şarj denince akla ilk gelenlerden biri olan VOOC teknolojisinin 3.0 versiyonunu kullanacak. Açılır kapanır bir mekanizmaya sahip 16 MP ön kamerayla gelecek olan cihaz, gücünü MediaTek Helio P70 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak.

64 ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle gelecek olan F11 Pro, Color OS arayüzüne sahip Android 9 Pie işletim sistemiyle karşımıza çıkacak. 4.000 mAh pil kapasitesiyle de uzun bir kullanım deneyimi sunacak olan cihaz, 5 Mart'ta Hindistan'da gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılacak. Ülkemizde de faaliyetlerine başlayan Oppo'nun bu cihazı ne zaman Türkiye'de satışa sunacağı ise şu an için belli değil.