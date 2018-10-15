Dell, monitör piyasasının 49 inçlik ilk ultra geniş monitörü olan UltraSharp U4919DW modelini duyurdu.

Dell UltraSharp U4919DW, piyasanın ilk 49 inçlik QHD ultra geniş monitörü olarak birçok PC kullanıcısını heyecanlandırdı. Diğer ultra geniş monitörler 32:9 ekran oranına ve yalnızca 1080p dikey çözünürlüğe sahipler; bu da geniş ama kısa bir kullanıcı arayüzünün oluşmasına sebep oluyor. Dell’in yeni monitöründe ise daha çok piksel ve daha iyi bir görüş açısı mevcut.

Dell’in yeni monitörü UltraSharp U4919DW, diğer monitörlerin aksine 5120x1440 piksellik dual QHD bir monitör. UltraSharp U4919DW, devasa görüntü çözünürlüğünün yanı sıra inç başına 109 pikseli ve daha doğru renkler için %100 sRGB desteği ile de oldukça etkileyici bir performans sunuyor. Diğer tüm ultra geniş monitörlerde olduğu gibi bunda da HDMI / DisplayPort / USB-C desteği bulunmakta ve UltraSharp U4919DW’de bunların yanı sıra klavye, video ve mouse bağlamaya imkan veren bir KDM portu mevcut.

1,599 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olan UltraSharp U4919DW’nin KDM portunu kullanarak USB-C aracılığıyla bir makineye, HDMI / DisplayPort aracılığıyla ile de ikinci bir makineye bağlanılabiliyor. Dell’in Display Manager uygulamasıyla her iki sistem de tek bir çevre birimi setiyle kontrol edilebiliyor.