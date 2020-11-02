Counterpoint Research, Realme'nin ikinci çeyrekteki başarısını ortaya koydu. Realme'ye dair verileri açıklayan araştırma şirketi, teknoloji şirketinin 50 milyon akıllı telefon satış rekorunu kırdığını söylüyor. Ayrıca Realme'nin son çeyrekteki satışları, şirketin yıllık bazda yüzde 45 büyüdüğünü gösteriyor.

Ekim ayının sona erip kasım ayının başlamasıyla birlikte teknoloji devleri, geride kalan çeyrek için mali durumlarını açıklıyorlar. Bazı şirketler, açıkladığı rakamlardan memnun mudur bilinmez ancak Çinli teknoloji şirketi Realme için yüzlerin güldüğünü söylemek gerekiyor. Çünkü Counterpoint Research isimli araştırma şirketinin verilerine göre şirket, 50 milyon akıllı telefon satma rekorunu kırmış durumda.

Counterpoint Research, Realme'nin ikinci çeyrekteki ticari durumunu "mükemmel" olarak nitelendiriyor. Çünkü şirket, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla telefon satışlarını yüzde 132 artırdı. Bu oran, yıllık bazda yüzde 45'lik büyüme anlamına geliyor ki böylesi bir durum, kolay bir başarı değil. Ayrıca Realme, artık tarihin en hızlı 50 milyon akıllı telefon satan teknoloji şirketi olma unvanına sahip.

Realme, sadece 2 yıl 3 ay içinde 50 milyon akıllı telefon sattı

Counterpoint Research'te yer alan verilere göre Realme, 2020'nin ikinci çeyreğinde 14,8 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Bu satış rakamı, Realme'nin 50 milyon akıllı telefon satışı hedefine çok ciddi bir katkı sağladı ve şirket, 2 yıl üç ay içinde, yani 9 çeyrekte 50 milyon telefon satmış oldu. Rakibin önceki sahibi olan Samsung ise 50 milyon akıllı telefon satışına 10 çeyrekte ulaşmıştı. Benzer satış durumu Xiaomi ve Vivo için 12 çeyrek, Apple için 13 çeyrek, Huawei için de 14 çeyrek sürmüştü.

Bu arada Realme, asıl başarıyı kendi içerisinde gerçekleştirdi. Çünkü şirket, ikinci çeyrekteki akıllı telefon satışlarıyla diğer üreticiler arasında yedinci sırada yer aldı. Listenin zirvesinde yer alan Samsung ise ikinci çeyrekte 81 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştirdi. Ancak her şeye rağmen Realme, başarısını giderek güçlendirdiğinin farkında.

Hem Realme hem de Counterpoint Research, Realme'nin dikkat çeken başarısını müşteri kitlesine bağlıyor. Şirketin hem profesyonellere hem de gençlere odaklandığını ifade eden Counterpoint Research, Filipinler, Endonezya ve Hindistan gibi pazarlarda Realme'nin ses getirmeye başladığının altını çiziyor. Counterpoint Research'e göre Realme'nin söz konusu ülkelerde en çok satan üçüncü ila beşinci şirket olduğunu ifade ediyor.