5G'nin Türkiye'de Ne Zaman Kullanıma Sunulacağı Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkemizde bir türlü kullanıma sunulamayan 5G bağlantı teknolojisi ile ilgili konuştu. Bakan Uraloğlu, 5G'nin ne zaman kullanılabilir olacağını açıkladı.

Ülkemiz için çok uzun zamandır üzerinde konuştuğumuz 5G bağlantı teknolojisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G bağlantı teknolojisinin Türkiye'de ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin yeni bir tarih açıkladı.

Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklamaya göre Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), bu yıl 5G teknolojisinin teknik altyapı sürecini tamamlamak için çalışmalar yapacak. Eğer herhangi bir aksilik yaşanmaz ise 2026 yılı içerisinde 5G, ülke genelinde kullanıma sunulacak.

Bakan Uraloğlu'nun 5G açıklaması şöyle

BTK bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G'nin teknik altyapısına odaklanacak. Kurum, 2026'da hizmete sunulması planlanan 5G için yıl sonuna kadar teknik altyapı çalışmalarını ve yetkilendirmeleri tamamlayacak. Bu kapsamda BTK tarafından 5G politika önerisi Bakanlığa sunulacak ve 5G yetkilendirmesine yönelik politika belirlenecek.

Yapılan açıklama, 5G destekli akıllı telefon sahibi olan vatandaşların, bu teknolojiyi gelecek yıl itibarıyla kullanabileceklerini düşündürüyor. Ancak şu an için kesin bir tarih olmadığının altını çizelim. Bakalım hükûmet, 5G ile ilgili çalışmaları planladığı gibi tamamlayabilecek mi...