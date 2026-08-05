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[6-18 Ağustos] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

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Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

[6-18 Ağustos] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

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Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

İçerikten Görseller

[6-18 Ağustos] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı
2

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

2

Oyun Ekleneceği Tarih
Monsters are Coming! 6 Ağustos
PowerWash Simulator 2 6 Ağustos
Bounty Star 11 Ağustos
Date Everything! 11 Ağustos
Grounded 2 11 Ağustos
Ball x Pit 12 Ağustos
Cricket 26 13 Ağustos
Mio: Memories in Orbit 13 Ağustos
Sandustry 13 Ağustos
Egging On 18 Ağustos

Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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