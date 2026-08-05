[6-18 Ağustos] Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Ağustos ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
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Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Ekleneceği Tarih
|Monsters are Coming!
|6 Ağustos
|PowerWash Simulator 2
|6 Ağustos
|Bounty Star
|11 Ağustos
|Date Everything!
|11 Ağustos
|Grounded 2
|11 Ağustos
|Ball x Pit
|12 Ağustos
|Cricket 26
|13 Ağustos
|Mio: Memories in Orbit
|13 Ağustos
|Sandustry
|13 Ağustos
|Egging On
|18 Ağustos
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.