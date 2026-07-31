Steam'de Ağustos Ayına Özel EA İndirimleri Başladı (Battlefield 6, STAR WARS Jedi ve Dahası İndirimde)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de EA indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "EA Ağustos indirimleri".

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Steam'in kendi Yaz İndirimleri'nden sonra başlayan EA Ağustos indirimleri, 13 Ağustos tarihine kadar sürecek. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

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Steam EA indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Battlefield 6 69.99$ 34.99$ (-%50) Split Fiction 49.99$ 32.49$ (-%35) Plants vs. Zombies: Replanted 19.99$ 12.99$ (-%35) STAR WARS Jedi: Survivor 69.99$ 10.49$ (-%85) It Takes Two 39.99$ 11.99$ (-%70) Dragon Age: The Veilguard 59.99$ 20.99$ (-%65) STAR WARS Jedi: Fallen Order 39.99$ 7.99$ (-%80) Dead Space 59.99$ 14.99$ (-%75) Titanfall 2 29.99$ 4.49$ (-%85) Need for Speed Heat 69.99$ 3.49$ (-%95) Need for Speed Unbound 69.99$ 4.89$ (-%93) Battlefield 1 39.99$ 3.99$ (-%90) Mass Effect Andromeda Deluxe Edition 39.99$ 7.99$ (-%80) WILD HEARTS 69.99$ 13.99$ (-%80) Immortals of Aveum 59.99$ 11.99$ (-%80)

Steam'de başlayan EA Ağustos indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.