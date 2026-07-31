Steam'de Ağustos Ayına Özel EA İndirimleri Başladı (Battlefield 6, STAR WARS Jedi ve Dahası İndirimde)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "EA Ağustos indirimleri".
Steam'in kendi Yaz İndirimleri'nden sonra başlayan EA Ağustos indirimleri, 13 Ağustos tarihine kadar sürecek. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam EA indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Battlefield 6
|69.99$
|34.99$ (-%50)
|Split Fiction
|49.99$
|32.49$ (-%35)
|Plants vs. Zombies: Replanted
|19.99$
|12.99$ (-%35)
|STAR WARS Jedi: Survivor
|69.99$
|10.49$ (-%85)
|It Takes Two
|39.99$
|11.99$ (-%70)
|Dragon Age: The Veilguard
|59.99$
|20.99$ (-%65)
|STAR WARS Jedi: Fallen Order
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|Dead Space
|59.99$
|14.99$ (-%75)
|Titanfall 2
|29.99$
|4.49$ (-%85)
|Need for Speed Heat
|69.99$
|3.49$ (-%95)
|Need for Speed Unbound
|69.99$
|4.89$ (-%93)
|Battlefield 1
|39.99$
|3.99$ (-%90)
|Mass Effect Andromeda Deluxe Edition
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|WILD HEARTS
|69.99$
|13.99$ (-%80)
|Immortals of Aveum
|59.99$
|11.99$ (-%80)
Steam'de başlayan EA Ağustos indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.