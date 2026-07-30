Bir Skyrim Oyuncusu, Kullanıcı Adındaki "Çift Alt Çizgi" Yüzünden 18 Ay Hapiste Kaldı

Kanada’da polisin bir çocuk istismarı soruşturmasında kullanıcı adındaki tek bir alt çizgiyi unutması, suçsuz bir vatandaşın 18 ay boyunca hapiste yatmasına neden oldu.

Süreç, ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir annenin, 12 yaşındaki kızının telefonunda uygunsuz bir fotoğraf bulmasıyla başladı. Küçük kızın Kik uygulaması üzerinden iletişim kurduğu kişinin kullanıcı adı, popüler oyun The Elder Scrolls V: Skyrim’deki ünlü "Unrelenting Force" narasından ilham alan "fus__ro_dah" idi. Anne durumu derhâl polise bildirdi ve güvenlik güçleri çocuk ile bu hesap arasında 125 mesaj tespit etti.

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Ancak soruşturmayı yürüten polis ekipleri, mesajlaşma servisi Kik'ten bilgi talep ederken hayati bir hata yaptı. Gerçek şüphelinin adında iki adet alt çizgi ("fus__ro_dah") bulunurken, polis resmî talep belgesine tek alt çizgili ("fus_ro_dah") kullanıcı adını yazdı. Bu tek harflik ve gözden kaçan detay, tüm soruşturmanın seyrini tamamen değiştirerek masum bir insanın hayatını karartacak bir zinciri başlattı.

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Kanıt bulunamamasına rağmen tutuklandı

Kik platformu, yanlış yazılan "fus_ro_dah" kullanıcı adına karşılık gelen e-posta adresini polise iletti. Google kayıtları bu e-posta adresinin Kanada merkezli olduğunu gösterince dosya Halifax Bölge Polisine devredildi. Yerel internet servis sağlayıcısı Bell Aliant ile iletişime geçen yetkililer, IP adresini Brandon Klayme’in fiziki adresine bağladı.

Polis ekipleri mahkeme kararıyla Klayme’in evine arama baskını düzenleyerek cep telefonlarına ve bilgisayarlarına el koydu. Yapılan adli bilişim incelemelerinde vakayla ilgili hiçbir kanıt bulunamadı ve Klayme’i mağdur çocukla ilişkilendirecek tek bir veri dahi elde edilemedi. Polisin elindeki tek "kanıt", Klayme’in bir Kik hesabına sahip olmasıydı; dahası, şüphelinin mağdurla iletişim kurduğu tarihlerde Klayme’in bu servise erişip erişmediği dahi kanıtlanamamıştı.

Buna rağmen Klayme tutuklandı ve telekomünikasyon yoluyla 14 yaşından küçük bir çocuğu kandırmak, çocuğa cinsel içerikli materyal sağlamak ve yasa dışı çocuk görüntülerine sahip olmak suçlamalarıyla yargılandı. 2020 yılında başlayan bu süreç 2024 yılında mahkûmiyetle sonuçlandı ve Klayme 1 yıldan uzun bir süre hapis cezasına çarptırıldı.

Cezası bittikten sonra serbest bırakıldı

Klayme, hapis cezasının tamamı olan 18 ayı çektikten ve tahliye olduktan sonra da masumiyetini kanıtlamak için mücadelesini sürdürdü. Temyiz savunmalarını hazırladığı son aşamalarda, dava kaderini değiştiren ve ilk yargılamada hâkimin gözünden tamamen kaçan o kritik detay ortaya çıkarıldı. Polisin resmî mahkeme yazışmasında çift alt çizgi yerine tek alt çizgi talep ettiği anlaşıldı.

Temyiz mahkemesi başvuruyu haklı bularak Klayme üzerindeki tüm suçlamaları kaldırdı ve beraat kararı verdi. Mahkemenin incelemesine göre polisin doğru kullanıcı adını ("fus__ro_dah") sorgulaması durumunda IP adresinin ABD'nin California eyaletinde bulunan ve ilk adı "Jay" olan tamamen farklı bir bireye ulaşacağı belirlendi. Yani tamamen masum birisi, adli bir yazım hatasından dolayı yaklaşık 1.5 yılını parmaklıklar arkasında geçirmek zorunda kaldı.