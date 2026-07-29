[27 Temmuz-3 Ağustos 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

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Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

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Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Cronos: The New Dawn 44.99$ 26.99$ (-%40) South Park: The Stick of Truth 23.99$ 4.79$ (-%80) Age of History 2: Definitive Edition 6.49$ 4.21$ (-%35) UNBEATABLE 13.99$ 9.79$ (-%30) Batman: Arkham Collection 59.99$ 8.99$ (-%85) ContractVille 5.79$ 2.89$ (-%50) Riders Republic 31.99$ 3.19$ (-%90) Hitman: Absolution 10.49$ 1.04$ (-%90) Injustice 2 Legendary Edition 59.99$ 5.99$ (-%90) Far Cry 3 15.99$ 3.19$ (-%80) Blazing Sails 7.99$ 2.39$ (-%70) Batman: Arkham Origins 19.99$ 3.99$ (-%80) Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront 17.99$ 4.49$ (-%75) Whispers of the Eyeless 10.49$ 7.34$ (-%30) Taksimetre 5.00$ 4.00$ (-%20) Golf With Your Friends - Ultimate Edition 39.99$ 3.99$ (-%90) Hitman: Blood Money 5.79$ 0.57$ (-%90) Life in the Janitor's Room with a JK Girl 7.29$ 5.75$ (-%21) Trivia Tricks 7.99$ 5.19$ (-%35) Space Engineers 11.59$ 5.79$ (-%50)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.