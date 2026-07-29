[27 Temmuz-3 Ağustos 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
İçerikten Görseller
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Cronos: The New Dawn
|44.99$
|26.99$ (-%40)
|South Park: The Stick of Truth
|23.99$
|4.79$ (-%80)
|Age of History 2: Definitive Edition
|6.49$
|4.21$ (-%35)
|UNBEATABLE
|13.99$
|9.79$ (-%30)
|Batman: Arkham Collection
|59.99$
|8.99$ (-%85)
|ContractVille
|5.79$
|2.89$ (-%50)
|Riders Republic
|31.99$
|3.19$ (-%90)
|Hitman: Absolution
|10.49$
|1.04$ (-%90)
|Injustice 2 Legendary Edition
|59.99$
|5.99$ (-%90)
|Far Cry 3
|15.99$
|3.19$ (-%80)
|Blazing Sails
|7.99$
|2.39$ (-%70)
|Batman: Arkham Origins
|19.99$
|3.99$ (-%80)
|Call to Arms - Gates of Hell: Ostfront
|17.99$
|4.49$ (-%75)
|Whispers of the Eyeless
|10.49$
|7.34$ (-%30)
|Taksimetre
|5.00$
|4.00$ (-%20)
|Golf With Your Friends - Ultimate Edition
|39.99$
|3.99$ (-%90)
|Hitman: Blood Money
|5.79$
|0.57$ (-%90)
|Life in the Janitor's Room with a JK Girl
|7.29$
|5.75$ (-%21)
|Trivia Tricks
|7.99$
|5.19$ (-%35)
|Space Engineers
|11.59$
|5.79$ (-%50)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.