[Haziran 2026] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

PlayStation Plus'tan Haziran ayında kaldırılacak oyunlar belli oldu. Toplam değeri binlerce TL olan bu oyunları oynamanız için kısa bir süreniz var.

Sony, abonelik hizmeti PlayStation Plus’ın oyun kütüphanesine düzenli olarak oyunlar ekliyor ve kaldırıyor. Bugün ise PlayStation Plus’tan kaldırılacak sonraki oyunların neler olduğu açıklandı.

Önümüzdeki ay toplamda normal değeri binlerce TL olan 5 oyun maalesef PlayStation Plus oyun kataloğundan kaldırılacak. Kalkacak oyunlar arasında Red Dead Redemption gibi sevilen oyunlar da yer alıyor. Yani bu oyunları oynamak için artık son günleriniz.

PlayStation Plus'tan kaldırılacak oyunlar

Lawn Mowing Simulator and LMS: Landmark Edition (PS4 / PS5)

LEGO The Incredibles (PS4)

Red Dead Redemption (PS4 / PS5)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition (PS4)

We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie (PS4 / PS5)

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamı 16 Haziran tarihinde PlayStation Plus'tan kaldırılacak. Eğer bu oyunlar arasında ilginizi çeken bir oyun varsa o tarihe kadar PlayStation Plus aboneliğiniz olduğu müddetçe oynayabilirsiniz.