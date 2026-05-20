PlayStation Plus Fiyatlarına Bir Zam Daha Geliyor (Türkiye'ye Özgü Kötü Bir Haber de Var)

Sony, popüler abonelik servisi PlayStation Plus’ın kısa vadeli paketlerine sessiz sedasız bir fiyat güncellemesi yaptı.

Sony’nin yaptığı resmî açıklamaya göre bu yeni zam dalgası şimdilik yalnızca 1 aylık ve 3 aylık abonelik paketlerini vurmuş durumda. Kendine en temel seviyede bir oyun alanı açmak isteyenlerin tercih ettiği PS Plus Essential paketinin aylık ücreti 10 dolardan 11 dolara yükseldi. "Ben biraz daha uzun takılırım, indirimleri kaçırmam" diyenlerin gözdesi olan 3 aylık abonelik ise 25 dolardan 28 dolara fırladı.

Türkiye ve Hindistan'da mevcut aboneler de etkilenecek

Sony'nin yaptığı açıklamaya göre mevcut aboneler bu fiyat değişikliğinden etkilenmeyecek ancak mevcut aboneliğin iptal edilmesi veya değiştirilmesi durumunda yeni fiyatlar geçerli olacak.

Asıl can alıcı nokta ise bu avantajdan Türkiye ve Hindistan’daki kullanıcıların yararlanamayacak olması. Yani görünüşe göre çok yakında PlayStation Plus fiyatları ülkemizde yeniden zamlanacak ve olası abonelik iptali veya değişikliği gibi durumlarda bu avantajdan faydalanamayacak ve doğrudan yeni zamlı fiyatlara geçiş yapacağız.

Sony'nin açıklamasına göre yeni fiyatlar 20 Mayıs itibarıyla geçerli olacak ancak şu anda Türkiye tarafında fiyatlar hâlâ aynı.