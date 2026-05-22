Red Dead Redemption 2 Rekor Kırdı! Tarihin En Çok Satan 3. Oyunu Oldu

Red Dead Redemption 2'nin bugüne kadar kaç adet sattığı açıklandı. Tarihin en çok satan 3. oyunu olmayı başardı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2018 yılında piyasaya sürülen Red Dead Redemption 2, özellikle hikâyesi tarihin en iyi oyunlarından biri olarak nitelendiriliyordu. Bu durum, hâliyle satışlara da yansıyordu. Öyle ki yaklaşık 8 yılın ardından oyun hâlâ çok fazla sayıda satış yapmayı başarıyor.

Şimdi ise Rockstar Games, Red Dead Redemption 2’nin bugüne kadar ne kadar sattığını açıkladı. Mart 2026 itibarıyla biten çeyreğe ilişkin rapor, oyunun önemli bir eşiği daha geride bıraktığını ortaya koydu.

85 milyon satış ile tarihin en çok satan 3’üncü oyunu oldu

Resmî açıklamalara göre Red Dead Redemption 2’nin toplam satış sayısı, Mart 2026 itibarıyla 85 milyonu geçmeyi başardı. Bu da ikonik yapımı tarihin en çok satılan oyunlar listesinde 3. sıraya yerleştirdi. RDR 2, 82,9 milyon satan Wii Sports’u geçerek bu başarıya imza attı.

Tabii ki Red Dead Redemption 2 hâlâ Rockstar’ın en başarılı oyunu değil. GTA V, 230 milyon satış ile tarihin en çok satan 2’inci oyunu konumunda ve şirketin en başarılı yapımı. Yine de veriler, Red Dead Redemption 2’nin tarihin en iyi oyunlarından biri olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Tarihte en çok satan oyunlar

Minecraft - 350 milyon GTA V - 230 milyon Red Dead Redemption 2 - 85 milyon Wii Sports - 82,9 milyon Mario Kart 8 - 79,5 milyon PUBG: Battlegrounds - 75 milyon Terraria - 70 milyon The Witcher 3: Wild Hunt - 60 milyon Super Mario Bros. - 58 milyon Human: Fall Flat - 55 milyon

