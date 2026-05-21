Forza Horizon 6 Oyuncuları Oyunda Ciddi Bir Açık Keşfetti: Sınırsız Kredi Topluyorlar!

Forza Horizon 6 oyuncuları, oyunun özel harita sistemi üzerinden ciddi bir açık keşfetti.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Forza Horizon 6 geçtiğimiz günlerdeki çıkışıyla oyuncuları içerisine hapsetti desek yalan olmaz. Oyun inceleme puanları bakımından da oldukça iyi çıktı fakat fark edilen yeni bir açık, tüm oyuncuları etkilemiş durumda.

Oyuncular, sistemdeki bir açığı kullanarak yerlerinden bile kalkmadan milyonlarca kredi kazanmanın ve oyundaki tüm arabaları saniyeler içinde açmanın yolunu buldu.

Peki bu açıkta sistem nasıl işliyor?

Youtuber XMBWesley tarafından keşfedilen ve paylaşılan bu yöntem, aslında oyunun kendi erişilebilirlik ayarlarını biraz "suistimal" etmek üzerine kurulu. Olay tamamen şu şekilde işliyor:

  • Garajınızdan bir adet 1998 Subaru Impreza 22B-STI kapıyorsunuz.
  • Oyun içi ayarlardan "otomatik direksiyon" ve "destekli fren" özelliklerini açıyorsunuz.
  • Özel harita arama bölümüne 121 812 769 kodunu yazıyorsunuz.

Siz yarışı başlattığınızda oyun sizin yerinize direksiyon sallıyor, sağa sola çarpıp etraftaki objeleri kırarak muazzam miktarda yetenek puanı (Skill Points) ve kredi topluyor. Siz sadece arkanıza yaslanıp izliyorsunuz. Kazandığınız yetenek puanlarını da arabaya geri yatırarak çark çevirme hakları (Wheelspin) ve ekstra bonuslar kazanabiliyorsunuz.

40 dakikalık pasif gelir de var

Dahası oyuncuların bulduğu ikinci bir yöntem daha var. 197 337 317 harita kodunu girip aynı ayarları yapıyorsunuz. Bu yarışın bitmesi yaklaşık 40 dakika sürüyor. Tek yapmanız gereken kumandanın gaz tetik tuşuna (RT) bir ağırlık koymak veya lastik tokasıyla sıkıştırmak.

Bu süre zarfı boyunca arabanız kendi kendine pistte dönüyor ve yarış bittiğinde hesabınıza 100.000 kredi yatıyor. Bunu istediğiniz kadar tekrarlayabiliyorsunuz.

Yakında önüne geçilmesi bekleniyor

Playground Games bu durumu fark ettiğinde muhtemelen kısa süre içinde bir güncelleme yayınlayıp bu açığı kapatacaktır.

Keza bu tarz açıkları kullanmamanızı tavsiye ediyoruz çünkü bu tarz yöntemlerle tüm garajı bir günde doldurmak, oyunun ilerleme hissini ve o tatlı rekabetçi ruhunu emin olun baltayacak. Yine de karar sizin.

