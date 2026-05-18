Epic Games Mega İndirimlerde Alabileceğiniz 200 TL Altı Oyunlar

Epic Games Store'da platformun büyük indirimlerinden biri olan 'Mega İndirimler' başladı. Peki bu indirimlerde 200 TL altı alabileceğiniz oyunlar neler?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games'te birçok büyük oyunun indirime girdiği Mega İndirimler nihayet başladı. Peki 200 TL altına hangi oyunlar alınabilir?

Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.

Bugün başlayan Mega İndirimler de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Mega İndirimler, 11 Haziran TSİ 18.00'a kadar sürecek.

Epic Games 'Mega İndirimler'de 200 TL altı oyunlar

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat
Dying Light: Essentials Edition 716 TL 71,60 TL (-%90)
Untitled Goose Game 330 TL 132 TL (-%60)
Thank Goodness You're Here! 229 TL 114,50 TL (-%50)
Wizard of Legend 220 TL 66 TL (-%70)
Sherlock Holmes The Awakened 1.600 TL 160 TL (-%90)
Skull and Bones 869 TL 86,90 TL (-%90)
INSIDE 400 TL 40 TL (-%90)
The Artful Escape 330 TL 82,50 TL (-%75)
The Elder Scrolls III: Morrowind Game of the Year Edition 345 TL 86,25 TL (-%75)
World War Z 390 TL 97,50 TL (-%75)
Quest Hunter 149 TL 29,80 TL (-%80)
Under The Waves 229 TL 22,90 TL (-%90)
Prince of Persia 249 TL 49,80 TL (-%80)
The Elder Scrolls Online 349 TL 87,25 TL (-%75)
Twelve Minutes 454 TL 136,20 TL (-%70)
Neon White 454 TL 181,60 TL (-%60)
Symphonia 362 TL 144,80 TL (-%60)
Gorogoa 120 TL 30 TL (-%75)
The Evil Within 349 TL 87,25 TL (-%75)
Prince of Persia: The Two Thrones 249 TL 49,80 TL (-%80)

Mega İndirimler kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

