Epic Games Mega İndirimlerde Alabileceğiniz 200 TL Altı Oyunlar

Epic Games'te birçok büyük oyunun indirime girdiği Mega İndirimler nihayet başladı. Peki 200 TL altına hangi oyunlar alınabilir?
Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.
Bugün başlayan Mega İndirimler de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Mega İndirimler, 11 Haziran TSİ 18.00'a kadar sürecek.
Epic Games 'Mega İndirimler'de 200 TL altı oyunlar
|Oyun
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Dying Light: Essentials Edition
|716 TL
|71,60 TL (-%90)
|Untitled Goose Game
|330 TL
|132 TL (-%60)
|Thank Goodness You're Here!
|229 TL
|114,50 TL (-%50)
|Wizard of Legend
|220 TL
|66 TL (-%70)
|Sherlock Holmes The Awakened
|1.600 TL
|160 TL (-%90)
|Skull and Bones
|869 TL
|86,90 TL (-%90)
|INSIDE
|400 TL
|40 TL (-%90)
|The Artful Escape
|330 TL
|82,50 TL (-%75)
|The Elder Scrolls III: Morrowind Game of the Year Edition
|345 TL
|86,25 TL (-%75)
|World War Z
|390 TL
|97,50 TL (-%75)
|Quest Hunter
|149 TL
|29,80 TL (-%80)
|Under The Waves
|229 TL
|22,90 TL (-%90)
|Prince of Persia
|249 TL
|49,80 TL (-%80)
|The Elder Scrolls Online
|349 TL
|87,25 TL (-%75)
|Twelve Minutes
|454 TL
|136,20 TL (-%70)
|Neon White
|454 TL
|181,60 TL (-%60)
|Symphonia
|362 TL
|144,80 TL (-%60)
|Gorogoa
|120 TL
|30 TL (-%75)
|The Evil Within
|349 TL
|87,25 TL (-%75)
|Prince of Persia: The Two Thrones
|249 TL
|49,80 TL (-%80)
Mega İndirimler kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.