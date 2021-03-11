87 Bin Dolarlık Xbox Series X Oyun Kolu [Video]

YouTuber Linus Sebastian, 1,8 kilogramlık 18 ayar altından bir Xbox Series X oyun kolu tasarladı. Kullanımı pek de kolay olmayan oyun kolunun maliyeti ise tam 87,5 bin dolar.

Microsoft, yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X’i geçtiğimiz yılın sonlarında satışa sundu. Yazılım devi, yeni nesil oyun konsolunda Xbox oyun kolunun tasarımını bir önceki nesile kıyasla büyük ölçüde benzer tuttu. Ancak YouTuber Linus Sebastian, Xbox Series X’in oyun koluna pek çok oyuncunun hayallerini süsleyecek “güncelleme” gerçekleştirdi.

Linus Tech Tips YouTube kanalında geçtiğimiz günlerde yeni bir video yayınlayan Linus Sebastian, Xbox Series X oyun kolunu 1,8 kilogram 18 ayar altın ile yeniden tasarladı. Orijinal, yumuşak dokulu tasarımın yerini parlak ve kaygan metalik tasarıma bırakan Linus Tech Tips, muhtemelen şu ana kadarki en pahalı Xbox Series X oyun kolunu tasarlamış oldu.

Xbox Series X, 499 dolarlık fiyatıyla en azından yurt dışında uygun fiyatlı sayılabilecek bir ürün. Ancak Linus Tech Tips’in yeniden tasarladığı Xbox Series X oyun kolunun maliyeti tam tamına 87.500 dolar. Dolayısı ile görünüşüne hayran olunan bu oyun kolu pek de fiyat/performans ürünü sayılmaz.

Linus Tech Tips, gövdeyi tasarlarken büyük ölçüde altın materyal kullansa da kolun daha sağlam bir yapıda olması için gümüş, çinko ve bakır alaşım da kullanmış durumda. Bu 18 ayar altından gövdeye sahip Xbox Series X oyun kolunun 1,8 kilogramın üzerinde bir ağırlığa ve kaygan bir yüzeye sahip olduğunu düşünürsek kullanımının görünüşü kadar “iyi” olmadığını söyleyebiliriz.

18 ayar altından üretilen Xbox Series X kolunun videosu