NASA'nın Crew-10 görevi Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Bu araç, Boeing Starliner nedeniyle 9 aydır istasyonda mahsur kalan astronotları evlerine döndürecek.

Boeing’in Starliner isimli uzay aracı, geçen yılın haziran ayında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) götürmüştü. Ancak araçta yaşanan sorunlar, Butch Wilmore ve Suni Williams isimli iki astronotun geri dönememesine neden olmuştu. İkili, 8 günlüğüne gittikleri uzayda 9 aydır mahsurlardı.

NASA, astronotların “Crew-10” isimli görev altında SpaceX’in Dragon kapsülüyle Dünya’ya geri getirileceklerini açıklamıştı. Bu görev, normalde şubatta başlayacaktı ancak ertelenmişti. Nihayet dün Falcon 9 roketiyle yapılan fırlatma ile Crew-10 görevi Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi.

Çarşamba günü Dünya’ya dönecekler

*Butch Wilmore ve Suni Williams ISS'ten bir görüntüsü.

Crew-10 mürettebatı, dün yapılan fırlatmanın ardından geçtiğimiz saatlerde ISS’e kenetlenmeyi başardı. Crew-10’da 4 astronot bulunuyor. Bunlar NASA astronotları Anne McClain ve Nichole Ayers, Japon astronot Takuya Onishi ve kozmonot Kirill Peskov. Bu mürettebat, aylardır mahsur kalan astronotlarla yer değiştirecekler.

9 aydan daha uzun süredir ISS’te yaşayan ve artık âdeta istasyonun “yerlisi” hâline gelen Butch Wilmore ve Suni Williams, eğer hava şartları gibi bir aksilik çıkmazsa 19 Mart Çarşamba günü Dünya’ya geri dönecek. İkilinin ABD’nin Florida eyaletine inmesi bekleniyor.

Wilmore ve Williams, daha önce yaptıkları açıklamalarda “mahsur kalma” tabirini doğru bulmadıklarını ve böyle hissetmediklerini belirtmişti. Buradaki sürelerinde gayet iyi zaman geçirdiklerini söylüyorlardı. Ancak bu, 9 ay boyunca oradan dönemedikleri gerçeğini değiştirmiyor. Umarız sağ salim evlerine dönerler.