Joe Biden ve ekibinin görevi Donald Trump'a devretmeden önce NVIDIA'ya son bir kısıtlama daha getireceği ortaya çıktı. Böylelikle bazı ülkelerin yapay zekâ çiplerine erişimi mümkün olmayacak.

ABD'den NVIDIA ile ilgili dikkat çeken bir haber geldi. Görevi devretmeye hazırlanan Joe Biden yönetiminin, NVIDIA'ya yönelik kısıtlamaları biraz daha artırmaya karar verdiği ileri sürüldü. Konuya aşina kaynaklara göre Biden ve ekibi, bu hamle ile yapay zekâ odaklı çip ihracatını Çin ve Rusya'dan biraz daha uzak tutmuş olacak.

Joe Biden yönetimi, NVIDIA'ya çeşitli kısıtlamalar uyguluyor. Bu kısıtlamalar ile diğer ülkeler, NVIDIA'nın yapay zekâ çiplerini istedikleri gibi satın alamıyorlar. İşte görev süresi sona ermek üzere olan Joe Biden'ın son hamlesi de bu kısıtlamaların biraz daha artırılması olacak. Böylelikle Çin ile Rusya başta olmak üzere ABD'nin silah ambargosu uyguladığı ülkeler, NVIDIA'nın çiplerine ulaşamayacaklar.

NVIDIA, bu kısıtlamalara karşı

NVIDIA, tahmin edebileceğiniz üzere bu tür kısıtlamalara karşı. Zira alınan kararlar ile şirket, dilediği gibi satış yapamıyor. Bu da gelirleri doğrudan etkiliyor. Hatta bu olay, Bloomberg'in yayımladığı haberden sonra yatırımcıları da rahatsız etti. NVIDIA hisseleri, Joe Biden'ın son hamlesinin gündem olması üzerine yüzde 1'den fazla değer kaybı yaşadı.

Türkiye için bir sorun yok

Bloomberg, NVIDIA'ya yönelik kararlarla ilgili bir harita yayımladı. Bu haritanın 3 katmana bölündüğünü görüyoruz. Mavi renkli ülkeler, ABD'nin müttefik olarak kabul ettiği yerler ve bu ülkeler, NVIDIA çiplerine hiçbir kısıtlama olmadan ulaşabilecekler. Türkiye'nin de içinde bulunduğu turuncu renkli ülkeler ise ABD onayı ile yapay zekâ çiplerine ulaşacaklar. Üçüncü kademedeki, yani pembe renkli ülkeler ise NVIDIA çiplerini alamayacaklar.